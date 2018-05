"Aucun autre dirigeant de sa stature ne déclenche une telle ferveur" : comment la presse internationale juge Macron

De l'Allemagne au Maroc en passant par les Etats-Unis et l'Argentine, franceinfo a interrogé des journalistes étrangers pour connaître leur vision du chef de l'Etat français, un an après son arrivée à l'Elysée.

Sur la une du Spiegel, Emmanuel Macron apparaît un extincteur à la main en compagnie d'une Angela Merkel effrayée et d'un Donald Trump tout feu tout flamme. "Qui va sauver l'Occident ?" s'interroge l'hebdomadaire allemand, dans son numéro daté du 21 avril : "Il en va de la liberté de la démocratie" et le président de la République française "a besoin d'aide" pour jouer les pompiers. Depuis son arrivée à l'Elysée, en mai 2017, le chef de l'Etat a ainsi régulièrement les honneurs de la presse internationale.

Cette Une du Der Spiegel est assez folle. Ca serait un film j'avoue que je serai très tenté... En titre je verrai bien "Le pompier pyromane" qui fonctionne parfaitement avec le clin d'œil suspect de Macron. pic.twitter.com/GRieWlnOQx — Adrien Denèle (@ilizur) 23 avril 2018

Pourquoi un tel intérêt ? "Il est vu comme un leader jeune et dynamique", explique Yasmeen Serhan, responsable du bureau européen du magazine américain The Atlantic. En plus de sa jeunesse, Emmanuel Macron bénéficie également, selon elle, de sa personnalité. "Si François Fillon avait été élu, je doute qu'il aurait profité de ce genre d'exposition, estime-t-elle. Aucun autre dirigeant avec sa stature, comme Angela Merkel ou Theresa May par exemple, ne déclenche une telle ferveur. A part peut-être Justin Trudeau, et encore..."

Même mes parents savent qui c'est et me parlent de son actualité. Ce n'était pas le cas pour Hollande.Yasmeen Serhanà franceinfo

Emmanuel Macron a pu profiter du contexte de son élection. "En 2016, le populisme a gagné deux fois de suite", poursuit Yasmeen Serhan, en faisant référence au vote sur le Brexit au Royaume-Uni et à l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis. Le duel entre l'actuel locataire de l'Elysée et Marine Le Pen ne s'est pas soldé par la même issue. "Un soulagement", écrivaient de nombreux médias internationaux au lendemain de son élection.

Macron is the new Merkel

"C'est un chef d'Etat cosmopolite, note Marcelo Cantelmi, journaliste pour le quotidien argentin Clarín. Il nous offre la perspective et l'espoir du maintien d'un équilibre mondial." "Il a une présence importante sur la scène internationale, abonde Yasmeen Serhan. Il s'est placé en leader et représentant de l'Europe, c'est 'celui qui murmure à l'oreille de Trump'."

Lui, et pas Angela Merkel, note Christoph Schult du Spiegel, qui évoquait avec d'autres journalistes de son magazine "le rôle de plus en plus réduit de l'Allemagne sur la scène internationale". "Le style d'Emmanuel Macron est totalement différent de l'approche d'Angela Merkel, peut-on lire dans l'hebdomadaire. ll n'hésite pas (...) à montrer du pathos ou de la passion. En ce sens, il est plus comparable à Barack Obama, dont l'ascension doit beaucoup à ses puissantes compétences d'orateur."

On ne sait pas où Angela Merkel veut emmener l'Union européenne. Alors qu'en un an, Macron nous a montré où il voulait emmener l'Europe. Il a su remplir le vide laissé par Merkel.Christoph Schultà franceinfo

Dans d'autres pays, on se montre moins enthousiaste et on couvre surtout Emmanuel Macron via un prisme uniquement national. Le chef de l'Etat est ainsi récemment apparu en couverture du magazine Tel Quel, représenté aux côtés de Mohammed VI, à l'occasion d'un dossier sur les relations entre la France et le Maroc. "Je ne pense pas que notre rédaction se concentre sur Macron en tant que Macron, affirme à franceinfo Yassine Majdi, rédacteur en chef adjoint de Tel Quel. Si on parle plus de lui que de Hollande c'est parce qu'il y a eu une crise diplomatique sous Hollande donc les relations diplomatiques entre nos deux pays ont été moins intenses."

Vers un traitement plus critique ?

Mais quel bilan tirent-ils, un an après son arrivée à l'Elysée ? Les journalistes interrogés par franceinfo ont chacun leurs propres critères. Yassine Majdi attend la prochaine visite d'Emmanuel Macron au Maroc. De son côté, Yasmeen Serhan constate que "Macron profite de sa majorité législative pour faire ce qu'il avait prévu de faire, malgré les contestations" et remarque que la presse française est "plus critique et modérée" à son égard que les médias internationaux.

Mais même à l'étranger, des doutes apparaissent. "Dans l'arène internationale, il veut s'imposer mais il faudra attendre un peu pour voir si cela fonctionne, note Christoph Schult. Prenez sa visite d'Etat aux Etats-Unis. On ne saura que le 12 mai [date à laquelle on connaîtra le sort de l'accord sur le nucléaire iranien] si tous les gestes entre Emmanuel Macron et Donald Trump ont servi à quelque chose." Quelle que soit l'issue, le président de la République devrait en tout cas continuer de faire la une.

Dans un premier temps, on était intéressés par Emmanuel Macron. Maintenant, on attend de voir ce qu'il va vraiment faire.Marcelo Cantelmià franceinfo