Annonces d'Elisabeth Borne : le vice-président de l'Association des maires de France se dit sceptique quant à la création du fonds vert

André Laignel, le vice-président de l'Association des maires de France, salue l'annonce par Elisabeth Borne du déblocage d'1 milliard et demi d'euros pour aider les collectivités locales dans leur transition énergétique. Mais il demande à voir, arguant des promesses non tenues dans le passé par l'exécutif.

Le premier vice-président de l'Association des maires de France se dit "sceptique" ce dimanche sur franceinfo après l'annonce dans le Parisien par Elisabeth Borne, du déblocage d'un fonds vert : un milliard et demi d'euros pour aider les collectivités locales dans l'accélération de leur transition énergétique. André Laignel, maire d'Issoudun (Indre), souligne que "lorsqu'on nous annonce un milliard et demi pour une noble cause, la cause écologique, à priori on ne peut être que satisfait".

"Pourtant, force est de constater que la loi de finances rectificative a été votée il y a trois semaines, et qu'il n'y a pas eu un centime de voté dans ce cadre", nuance André Laignel, qui précise que plusieurs fonds pour la rénovation énergétique des bâtiments, des friches, des contrats de relance énergétique existent déjà. "On peut donc s'interroger pour savoir s'il y aura effectivement de l'argent nouveau et une coopération avec les collectivités territoriales".

"Cinq ans d'avalanches d'annonces sans lendemain"

Le vice-président de l'Association des maires de France estime avoir subi "cinq ans d'avalanches d'annonces qui ont été malheureusement sans lendemain. La crise a coûté aux collectivites territoriales 7 milliards, donc ce milliard et demi n'est pas suffisant, surtout qu'on nous annonce une baisse de moyens pour les collectivités." Il espère avoir plus de réponses cette semaine et attend de voir également comment ce fonds va être réparti, selon les départements, les communes. "Tout sera, premièrement, dans la réalité de l'annonce, deuxièmement, dans la méthode pour la mettre en oeuvre", indique-t-il.

André Laignel juge que l'Etat est "très en retard" sur la question écologique et souligne que les collectivités sont celles "qui ont fait le plus dans ce pays. Nous sommes pour accroître ce mouvement, mais quand on voit les prévisions budgétaires de la France à Bruxelles et la baisse des moyens des collectivités territoriales, c'est totalement contradictoire. On ne peut pas nous supprimer nos crédits, et nous dire de l'autre côté, on vous donnera des moyens d'investissement. Si nous n'avons pas les autofinancements qui permettent ces investissements, alors ce sera un coup d'épée dans l'eau."