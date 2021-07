Allocution d’Emmanuel Macron : un "revenu d’engagement" pour les jeunes

Emmanuel Macron a souhaité inclure les jeunes dans ses annonces pour la reprise économique, dans ce contexte de pandémie, lundi 12 juillet. La jeunesse a énormément souffert, notamment financièrement. Le président de la République a annoncé la création d’un "revenu d’engagement", pour ceux sans emploi ni formation, sur une logique de droit et devoir. "C’est une très bonne idée, il y a beaucoup de personnes qui ont eu du mal à trouver du travail cette année", réagit une femme interrogée.

Faciliter l’insertion dans le monde professionnel

"C’est très important car quand on est déscolarisé, on n’a pas forcément des opportunités d’avoir un revenu", explique une autre. Ce "revenu d’engagement" pourrait être un complément ou une extension de la garantie jeunes, qui concerne 200 000 personnes à l’heure actuelle. Les 16-25 ans, sans soutien des parents, peuvent toucher 497.50 euros par mois. "Le fait d’assouplir encore plus les critères va permettre d’atteindre plus de jeunes pour pouvoir faciliter l’insertion. L'objectif est de les insérer dans le monde professionnel", expose Delphine Avenel, conseillère en insertion sociale et professionnelle.