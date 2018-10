Allocution d’Emmanuel Macron : “le président a clairement refusé de changer de politique”

Emmanuel Macron est sorti du silence. Suite au remaniement gouvernemental opéré dans la matinée du mardi 16 octobre, le président de la République a pris la parole, via une allocution diffusée notamment sur franceinfo et sur France 2 dans la soirée de cette même journée. Arnaud Boutet analyse cette prise de parole, en plateau. "Alors certes le président montre qu’il peut corriger un texte, mais hier, il a clairement refusé de changer de politique. Donc même cap, même train de réformes. Et puis sur l’Europe, sa position pourrait se résumer ainsi : ‘c’est moi, ma vision ou bien c’est le chaos.’"

Une légère autocritique

Emmanuel Macron a reconnu qu’il a pu choquer certaines personnes. Un mea culpa qui n’empêchera peut-être pas les récidives, d’après le journaliste. "Rappelez-vous ces petites phrases : ‘les Gaulois réfractaires’, ‘les illettrées’, ‘le pognon de dingue’. Tout cela a choqué. Il entend les critiques, mais va-t-il pour autant changer de comportement ? Perdre sa liberté d’expression qu’il revendique ? Rien n’est moins sûr."

Le JT

Les autres sujets du JT