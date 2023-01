Allocution d'Emmanuel Macron : le président "se replace sur la scène politique nationale dont il a été absent", analyse un politologue

Christophe Boutin, politologue et professeur de droit public à l'université de Caen, estime que le président de la République a voulu rappeler que lui seul "fixe les grandes orientations" de la France.

À travers ses vœux aux Français pour l'année 2023, présentés samedi 31 décembre au soir, Emmanuel Macron "a voulu se replacer sur la scène politique nationale dont il était un peu absent ces derniers temps", analyse dimanche 1er janvier Christophe Boutin, politologue et professeur de droit public à l'université de Caen. Il estime que le chef de l'État a tenu à rappeler que c'est lui "qui fixe les grandes orientations" du pays, que "le gouvernement exécute ensuite plus ou moins facilement".

Christophe Boutin juge par ailleurs "très symbolique" le fait que la réforme des retraites a été abordée "en évoquant les crises à venir". Emmanuel Macron "a voulu rassuré les Français sur un certain nombre d'éléments comme les coupures d'électricité, l'augmentation du prix de l'énergie, la vague du Covid et cette potentielle crise des retraites qui a été évoquée à ce moment-là de son discours", note le politologue.

"Une perspective sur le long terme"

Sur le fond du dossier, et alors que cette future réforme des retraites doit être présentée le 10 janvier, Christophe Boutin a relevé que "le mot de protection est revenu assez régulièrement dans la bouche du président", au moment d'évoquer les retraites. Emmanuel Macron "a parlé essentiellement de consolider le système des retraites, et non pas d'en faire une modification", précise le politologue. Il rappelle que le chef de l'État semble être "revenu sur un objectif d'unifier le régime des retraites, en expliquant qu'on allait tenir compte au cas par cas de nombreux éléments pour différencier le régime de retraites entre les Français, selon le type de travail fourni".

Pour le politologue, Emmanuel Macron a profité de ce discours d'une vingtaine de minutes, pour évoquer à la fois "les vœux pour 2023 et une perspective sur le long terme qui concerne le reste de son quinquennat, et peut-être même au-delà". Christophe Boutin voit dans ces vœux "un programme présidentiel", "un plan d'action pour le quinquennat". Il constate que "le terme de refondation est revenu souvent" lors de cette allocution pour évoquer des thèmes bien divers tels que "la sécurité intérieure et extérieure, la production, l'écologie et le renforcement de nos valeurs". Il s'agit sans aucun doute, selon cet expert, d'une "référence au Conseil national de la refondation", cet outil imaginé par le chef de l'État lors du précédent quinquennat.