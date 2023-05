Aide au développement : Emmanuel Macron affirme que la France a augmenté sa contribution de 50% entre 2017 et 2022

Le chef de l'Etat a souligné sa volonté d'investir dans "la solidarité internationale" pour protéger l'avenir des jeunes générations.

La France a augmenté son aide au développement de 50% en cinq ans, a affirmé vendredi 5 mai Emmanuel Macron. "En luttant contre la pauvreté dans le monde, nous luttons contre les causes profondes des guerres. En aidant les pays les plus vulnérables face aux impacts du réchauffement climatique, comme les inondations et les sécheresses, nous luttons pour un ordre international plus juste car ces pays ne sont pas responsables du changement climatique", a déclaré Emmanuel Macron dans une vidéo postée sur Twitter.







Le chef de l'Etat a précisé que la France avait investi 15 milliards d'euros dans la solidarité internationale en 2022, contre 10 milliards en 2017. "Nous sommes devenus le quatrième pays au monde pourvoyeur d'aides", a-t-il ajouté. Il a aussi avancé que financer des projets pour décarboner la planète ou protéger les forêts et les océans, revenait à protéger "l'avenir de nos jeunes générations".

Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé la création "pour la jeunesse française de 3 000 postes d'experts et de volontaires à l'étranger d'ici à 2027" qui incarneront "les valeurs de la France à l'international". Il s'agit de postes au sein d'organisations internationales, d'administrations étrangères ou d'ONG. Le chef de l'Etat a par ailleurs évoqué la tenue du sommet international à Paris, les 22 et 23 juin, qui doit mobiliser plus de moyens et d'investissements en faveur des pays vulnérables en matière de transition climatique avec l'objectif de mobiliser le secteur privé.