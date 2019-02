VIDEO. Affaire Benalla : la justice n'est pas "sous pression", affirme Nicole Belloubet

"Vous voyez bien que depuis que l'affaire Benalla a commencé, la justice prend son temps et traite de manière rigoureuse et sérieuse les éléments qui lui parviennent", a déclaré la ministre de la Justice, mercredi 20 février sur franceinfo.

L'avocate d'Alexandre Benalla a contesté l'incarcération de son client, mardi et dénoncé une justice sous pression. "Je ne crois pas que la justice soit une justice sous pression", a répondu Nicole Belloubet, qui n'a pas voulu "commenter" l'incarcération de l'ancien chargé de mission de l'Elysée. "Je constate que nous sommes sur une question sérieuse, qui est traitée sérieusement par la justice", a-t-elle poursuivi, alors que la commission sénatoriale d'enquête doit rendre son rapport aujourd'hui. "Je crois qu'il faut prendre les choses avec calme et détermination", a ajouté Nicole Belloubet, rappelant les "deux enquêtes ouvertes. L'une sur la question de la violation de la vie privée et l'autre, c'est une enquête du parquet national financier, sur l'affaire des contrats russes".

Alexandre Benalla est incarcéré à la prison de la Santé, "dans une cellule de 9m2 avec une douche", a supposé Nicole Belloubet, qui a visité la prison il y a quelques semaines. Vincent Crase est quant à lui incarcéré dans une autre prison, mais la ministre n'a pas voulu donner davantage de précision sur son lieu de détention provisoire.