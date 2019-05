RECIT. 1er-Mai 2018 : il y a un an, au Jardin des plantes, le prélude de l'affaire Benalla

Avant même d'avoir molesté un couple de manifestants place de la Contrescarpe, Alexandre Benalla et Vincent Crase avaient déjà outrepassé leur rôle d'observateurs des opérations de maintien de l'ordre.

Il est presque 17 heures, le 1er mai 2018, lorsque Alexandre Benalla et Vincent Crase pénètrent dans le Jardin des Plantes à Paris, accompagnés d'un groupe de policiers. Il y a un an jour pour jour, les deux hommes - l'un chargé de mission à l'Elysée, l'autre gendarme réserviste - sont inconnus du grand public. Ils n'ont pas encore molesté un couple de manifestants place de la Contrescarpe - incident dont la révélation dans la presse, en juillet 2018, a déclenché la tentaculaire "affaire Benalla". Mais déjà, dans le Jardin des plantes, ils outrepassent leur simple statut d'observateur des opérations du maintien de l'ordre, en marge des cortèges du 1er-Mai.

Fin juillet 2018, Libération, puis franceinfo et Mediapart, ont en effet publié plusieurs vidéos de quelques dizaines de seconde montrant Alexandre Benalla et Vincent Crase participer à des opérations de maintien de l'ordre, alors qu'ils n'étaient pas habilités à le faire. Pour ces faits, ils ont tous deux été mis en examen à la mi-mars pour "immixtion dans l'exercice d'une fonction publique" et "violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours". Les dizaines d'auditions de fonctionnaires de police, réalisées entre septembre et novembre, ont permis aux enquêteurs de reconstituer le tableau de ce chaotique passage par le Jardin des plantes. Franceinfo revient en détail sur ce volet de l'affaire Benalla, grâce aux récits des témoins et des principaux concernés dans la presse et les auditions des fonctionnaires de police, que Le Monde a pu consulter.

La "violente" interpellation de Khelifa M.

Ce 1er mai 2018, le quartier habituellement très calme du Ve arrondissement de Paris s'embrase. Plus de 1 000 "ultras" ont infiltré le cortège syndical. Peu après 16 heures, le McDonald's en face de la gare d'Austerlitz part en fumée. Entre le Jardin des plantes et la Seine, les gaz lacrymogènes fusent, et les CRS tentent d'encercler les manifestants. Ceux-ci se ruent vers le parc et franchissent ses grilles. Alexandre Benalla et Vincent Crase, qui sont ce jour-là "observateurs" des opérations du maintien de l'ordre, sous la charge du major Philippe Mizerski, pénètrent à leur tour dans l'enceinte du parc, munis tous deux d'un brassard "police". A l'entrée du Jardin des plantes, le major dit perdre le contact avec ses deux observateurs. A partir de là, les versions divergent.

Un policier affirme que dans l'enceinte du Jardin des plantes, un individu portant des gants rouges, Khelifa M., jette un morceau de goudron sur les policiers. Repéré par les forces de l'ordre, l'homme prend la fuite. "Il était comme un joueur de rugby, il était très mobile, il évitait les obstacles", décrit devant les juges Vincent Crase, qui reconnaît le prendre en chasse, rapporte Le Monde. "Par réflexe, je me suis mis à courir derrière lui, avec Vincent", raconte de son côté Alexandre Benalla.

Khelifa M., lui, a une autre version. Dans le témoignage qu'il a livré à Mediapart, il dit avoir été accosté par trois hommes, dont Vincent Crase et Alexandre Benalla. "Sur le moment, je n'ai rien compris. L'un d'entre eux, je ne me rappelle pas lequel précisément, me tend des pierres en me disant de les prendre parce qu'elles étaient à moi. Je suis resté perplexe", raconte-t-il. Selon ses déclarations lors de son audition auprès des enquêteurs, devant son refus de prendre les pierres, Vincent Crase lui donne un coup de matraque télescopique. C'est à ce moment là, selon ses dires, qu'il prend la fuite.

Plus loin dans le jardin, des hommes en uniforme de la Compagnie de sécurité et d'intervention voient un individu leur foncer dessus, suivi par Alexandre Benalla et Vincent Crase, qu'ils pensent être "des collègues à la courette", c'est-à-dire des policiers en civils. Ils immobilisent Khelifa M. en le plaquant au sol. "J'ai senti une main sur mon épaule et tout est allé très vite", raconte l'homme aux gants rouges.

Je me suis retrouvé au sol. Je me souviens d'avoir protégé ma tête et j'ai reçu plusieurs coups de pied sur le corps.Khelifa M. à Mediapart

Il se souvient avoir crié à plusieurs reprises. "J'ai trouvé que mon interpellation était très violente." Didier, un témoin, raconte à franceinfo une version similaire : "Le CRS a réussi à rattraper le manifestant et à le plaquer au sol. Il y a d'autres CRS qui sont arrivés, ils étaient trois ou quatre autour de lui en train de le frapper au sol. La scène était extrêmement violente. Tout le monde est un peu choqué et c'est là que j'ai sorti mon téléphone pour filmer la scène de 30 secondes."

"L'accompagnement d'une personne interpellée n'était pas son rôle"

Sur la vidéo prise par Didier, on voit Alexandre Benalla et Vincent Crase emmener Khelifa M. après son interpellation. Le commissaire B. admet aux enquêteurs avoir remis l'interpellé à Vincent Crase et Alexandre Benalla, qui lui expliquent que l'homme vient de jeter des projectiles sur les forces de l'ordre. Plutôt que de faire état de leurs statuts d'observateurs, les deux hommes prennent donc en charge l'interpellé comme s'ils étaient des policiers. "J'ai immédiatement senti chez eux une certaine fébrilité, à l'image d'un jeune policier qui fait sa première interpellation et qui ne sait pas trop quoi faire avec son interpellé", se souvient le commissaire B., dont les propos sont rapportés par Le Monde.

FRANCEINFO

En emmenant Khelifa M., Vincent Crase lui maintient le buste d'une main, matraque télescopique dans l'autre, tandis qu'Alexandre Benalla réalise une clé de bras dans son dos. "Un geste technique que j'ai appris quand j'étais réserviste de la gendarmerie, pas douloureux si la personne ne se rebelle pas", assure-t-il devant les juges, toujours selon Le Monde. "Je ne me débattais pas", affirme de son côté Khelifa M. dans son témoignage à Mediapart, et pourtant "c'était très douloureux".

C'est à ce moment que le chaperon de Vincent Crase et d'Alexandre Benalla les retrouve. Il explique aux enquêteurs avoir été "stupéfié de les voir accompagner cette personne", et d'avoir signifié à Alexandre Benalla que "l'accompagnement d'une personne interpellée n'était pas son rôle". Khelifa M. est finalement remis à un policier qui s'occupera de lui nettoyer les yeux contaminés par le gaz lacrymogène, et de l'emmener au poste.

Les images diffusées par franceinfo montrant Vincent Crase et Alexandre Benalla accompagner Khelifa M. ont été tournées à 16h52 - l'homme était donc déjà interpellé à cette heure-là. Or le policier qui avait affirmé avoir vu Khelifa M. lancer un projectile vers les forces de l'ordre avait indiqué que cet incident avait eu lieu précisément à "17h01", souligne Mediapart. Au vu de cette incohérence chronologique, le parquet a demandé la relaxe de Khelifa M, qui a été jugé le 2 avril 2019 pour des violences envers les forces de l'ordre. Le délibéré est attendu le 4 juin 2019.

Suppression illégale d'une vidéo

Mais Khelifa M. n'est pas la seule personne à avoir croisé le chemin d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase au Jardin des Plantes, le 1er mai dernier. Après l'interpellation musclée de Khelifa M., Vincent Crase et Alexandre Benalla, qui sont maintenant à nouveau accompagnés par Philippe Mizerski, tombent sur un groupe de manifestants qui cherchent à sortir du Jardin. Parmi eux, Noémie (le prénom a été modifié) filme la scène.

Sur ses images, révélées par Libération, on voit Vincent Crase, brassard de police en évidence, lui indiquer une autre sortie. Alexandre Benalla et Philippe Mizerski sont également visibles en arrière-plan. Alors que l'objectif se détourne, une voix non identifiée lui intime d'arrêter de filmer. La jeune femme est alors plaquée contre un arbre.

Selon le témoignage de Noémie, un homme, dont la description physique correspond à Vincent Crase, saisit son téléphone et supprime sa vidéo ; une manœuvre illégale, même pour un policier. La militante communiste lui demande alors son matricule - il répond "007", selon ses dires rapportés par Libération. "Cette personne était très enthousiaste dans ce qu'elle faisait sur le moment, elle a adoré", assure la jeune femme aux enquêteurs. Un homme qui l'accompagne, qu'elle décrit "de type méditerranéen", avec "la peau plus bronzée", dégaine lui "très rapidement" une carte avec un bandeau tricolore, mais sur laquelle elle ne voit aucune mention "Police".

Des souvenirs confus de la scène

Romain (le prénom a aussi été modifié), un autre manifestant qui a voulu lui venir en aide, est, lui, balayé et plaqué au sol. Un homme, dont la description correspond aussi à Vincent Crase, se penche sur lui et le menace au visage avec sa matraque télescopique. Le jeune homme, qui aurait "poussé" le major Mizerski pour porter secours à son amie, sera finalement interpellé et placé en garde à vue pendant 48 heures pour "violences volontaires avec arme sur une personne dépositaire de l'autorité", même si aucune arme n'a été trouvée sur lui. Il sera finalement relâché sans charges.

Vincent Crase et Alexandre Benalla, de leur côté, nient toute implication dans cet épisode. Philippe Mizerski, lui, a des souvenirs confus de la scène. Il assure néanmoins face aux enquêteurs que c'est bien l'un d'eux qui a ordonné à la manifestante d'arrêter de filmer : "Je pense qu'ils ont dit ça afin de protéger leur image, peut-être parce qu'ils se rendaient compte qu'ils sortaient de leur rôle d'observateur", raisonne le major, cité par Le Monde.

Selon lui, c'est Alexandre Benalla qui a "manipulé" le téléphone de Noémie et Vincent Crase qui a plaqué Romain au sol. Le brigadier G., qui prendra en charge Romain, assure que lorsqu'il arrive sur les lieux, c'est Alexandre Benalla qui maintient le manifestant au sol, avec "un genou sur sa nuque". Et tout cela avant même que les deux acolytes ne se rendent, à quelques centaines de mètres de là, place de la Contrescarpe, et brutalisent un couple de manifestants. Cette fois filmée sous tous les angles, la scène fera éclater l'affaire Benalla et jettera une lumière crue sur les agissements du chargé de mission présidentiel.