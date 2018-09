DIRECT. Affaire Benalla : regardez l'audition du chef de cabinet d'Emmanuel Macron devant la commission d'enquête du Sénat

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BENALLA

: François-Xavier Lauch, chef de cabinet du président de la République, prête serment puis prend la parole. Il explique son rôle, notamment dans la gestion de l'agenda du chef de l'Etat.

: C'est Philippe Bas, sénateur et président de la commission des lois, qui prend la parole en premier. Il rappelle qu'une personne convoquée par la commission est tenue de se présenter, sous peine de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

: Bonjour . L'audition de François-Xavier Lauch, chef de cabinet du président de la République, devant la commission des lois du Sénat, est imminente. Les sénateurs sont en train de s'installer. Vous pouvez suivre cette audition en direct et en vidéo sur notre site.

: Invitée de France Inter, la garde des Sceaux a estimé que les commissions d'enquête sur l'affaire Benalla sont légitimes, mais Nicole Belloubet a voulu "rappelé le principe de séparation des pouvoirs" entre le législatif et le judiciaire.











L'ancien chargé de mission à l'Elysée a accusé les sénateurs de bafouer la démocratie. Le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner, lui répond sur franceinfo.

François-Noël Buffet, sénateur LR du Rhône, se félicite sur franceinfo qu'Alexandre Benalla soit entendu par la commission d'enquête du Sénat, même s'il s'attend à des réponses incomplètes.

: Finalement, il sera là. Après une journée de bras de fer, Alexandre Benalla, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron mis en examen pour avoir frappé un couple lors des manifestations du 1er-Mai à Paris, a accepté de répondre à la convocation de la commission d'enquête parlementaire du Sénat. Franceinfo fait le point sur cet imbroglio et sur sa future audition.

Philippe Bas, président de la commission d'enquête du Sénat sur les violences survenues lors des manifestations du 1er-Mai, explique sur BFMTV ce qui a motivé la convocation d'Alexandre Benalla.



: "M. Philippe Bas, je mesure très bien mes propos, ce petit marquis, m'impose aujourd'hui de venir devant lui, sinon il m'envoie la police ou la gendarmerie. (...) Ce sont des petites personnes qui n'ont aucun droit et aucun respect pour la République française et la démocratie."

: "Je vais venir m'expliquer devant la commission d'enquête, en tout cas, la mission d'information qui s'est vue attribuer les prérogatives d'une mission d'enquête, mais qui n'en a aucun droit, et qui bafoue notre démocratie. Qui la foule de son pied. Je pourrai répondre à toutes les questions qu'elle me posera, sauf sur celles qui intéressent la justice."

: "Aujourd'hui, on me contraint, envers et contre tous les principes de la démocratie française (...). Parce qu'on m'explique qu'on va m'envoyer des gendarmes et des policiers (...). Je vais venir, à la convocation. Parce qu'on me menace. On me menace vraiment d'une manière directe."

: Mis en examen pour des violences contre un manifestant le 1er mai 2018 à Paris, l'ancien garde du corps a accordé une interview à France Inter. Alexandre Benalla ne souhaite pas que l'enregistrement de ses propos soit diffusé, mais il accepte qu'ils soient retranscrits. Retrouvez son verbatim dans cet article.

: "Je n'ai aucun respect pour eux" : Alexandre Benalla lance une violente charge contre les sénateurs de la commission d'enquête parlementaire sur les violences survenues lors des manifestations du 1er-Mai.