Contrat avec un oligarque russe : Alexandre Benalla et son épouse ont été libérés sans poursuite à ce stade

La garde à vue d'Alexandre Benalla et son épouse a été levée mercredi 15 décembre en fin de journée, a appris franceinfo jeudi 16, décembre de sources proches de l'enquête. Ils ont été libérés sans poursuite à ce stade, après avoir été placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Paris, à la brigade de répression de la délinquance économique. Les investigations se poursuivent, indiquent les mêmes sources.



L'ex-chargé de mission de l'Elysée était interrogé sur l'affaire dite des "contrats russes". Une enquête pour corruption est ouverte depuis bientôt trois ans par le Parquet national financier.



Alexandre Benalla et son épouse avaient été interpellés mardi à leur domicile parisien. L'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron est soupçonné d'avoir joué le rôle d'intermédiaire dans un contrat passé entre son ami Vincent Crase et un oligarque russe, alors qu'Alexandre Benalla était toujours en poste à l'Elysée. Des soupçons de corruption pèsent sur ce contrat de sécurité qui prévoyait d'assurer la sécurité de ce milliardaire russe. La justice cherche à savoir si Alexandre Benalla a été chargé de négocier ce contrat et s'il a touché une commission.



Face à la commission sénatoriale sur les violences du 1er mai 2018, l'ancien chargé de mission de l'Elysée avait assuré ne pas avoir pris part à la négociation de ce contrat. Il a dû de nouveau s'expliquer devant les enquêteurs de la police judiciaire.