DIRECT. Après Alexandre Benalla, le Sénat auditionne l'un de ses proches, Vincent Crase, ex-salarié de LREM

: "J'ai été présenté par M. Benalla, nous nous connaissons depuis 2009. Je l'ai rencontré dans le cadre de sa préparation à la gendarmerie. Il m'a proposé de rejoindre les gens d'En marche", poursuit Vincent Crase.

: "J'ai été associé à la campagne présidentielle du candidat Macron fin septembre-octobre 2016. Mon rôle était dans un premier temps d'accompagner le service d'ordre, nous avons recruté et formé des bénévoles. J'ai ensuite été salarié d'En marche après la victoire", indique Vincent Crase.

: Le président de la commission, Philippe Bas, rappelle que Vincent Crase avait demandé le huis clos pour cette audition. La commission a refusé "dans un souci de transparence", assure le sénateur LR.

C'est désormais au tour du gendarme réserviste de l'Elysée, Vincent Crase, d'être auditionné par la commission d'enquête du Sénat.





: L'audition d'Alexandre Benalla est désormais terminée. C'est Vincent Crase qui va à présent être entendu par la commission d'enquête du Sénat.

: "Je ne suis pas un voyou, je ne suis pas une petite frappe comme on a pu me qualifier", assure Alexandre Benalla qui indique que son casier judiciaire est vierge.

: "Ça fait partie des fake news. Je n'ai jamais été présent à la manifestation pour Mireille Knoll, j'étais présent avec Emmanuel Macron au cimetière. Je n'ai jamais été présent dans aucune manifestation depuis le 17 mai", affirme Alexandre Benalla. Il était interrogé sur sa présence dans des manifestations en dehors de celle du 1er mai.

: "Le garde du corps était soit à droite si j'étais à gauche, soit à gauche si j'étais à droite", affirme Alexandre Benalla.

: "La voiture de police n'est pas une voiture de police. Les véhicules de service de l'Elysée sont équipés d'avertisseurs spéciaux. (...) C'est pour remplir vos missions au mieux, ce n'est pas moi qui ai fait le choix d'équiper ce véhicule. Je n'ai bénéficié d'aucun avantage", assure Alexandre Benalla au sujet de son véhicule.

: "La délivrance de passeports diplomatiques pour l'ensemble des personnels qui se déplacent avec le président de la République est automatique. Ça ne confère aucun avantage ou immunité. Ces passeports sont au bureau que j'occupais à l'Elysée", explique Alexandre Benalla au sujet de ses passeports diplomatiques.

: "Qui que je sois à l'Elysée, il n'y a que le président de la République qui pourrait faire entrer des gens sans en informer le commandement militaire", déclare Alexandre Benalla au sujet de visiteurs qu'il aurait fait entrer à l'Elysée.



: "Si les policiers d'élite du GSPR et les gendarmes d'élite me craignaient, je serais assez inquiet pour la sécurité du président. Il n'y a eu aucun incident avec eux, ce sont des camarades avec lesquels on s'entend bien. Je mangeais avec eux, j'allais m'entraîner avec eux à la salle de tir..." assure Alexandre Benalla au sujet de ses relations avec les forces de l'ordre de l'Elysée.

: "L'habilitation secret défense, ce n'est pas un passe-droit ni un privilège. C'est juste une sécurité et en même temps une responsabilité que l'on vous confie", déclare Alexandre Benalla au sujet de son habilitation.

: "J'ai pu accéder de mémoire cinq fois à la Préfecture de police. Les deux premières, c'était pendant la campagne présidentielle. Les trois autres fois où j'y suis allé, à deux reprises c'était pour la préparation du One planet summit, la dernière fois, c'était pour les faits dont on ne peut parler aujourd'hui [les événements du 1er mai] et j'étais avec un policier", indique Alexandre Benalla.

: "J'ai été convoqué par Patrick Strozda une première fois, il m'a dit qu'il me tiendrait au courant des suites. C'est lui qui m'a annoncé la sanction. J'ai été suspendu pendant quinze jours", déclare Alexandre Benalla au sujet des faits du 1er mai. "La rétrogradation est intervenue à mon retour de manière verbale. On m'a dit que je n'allais plus participer aux déplacements du président, j'ai vécu ça comme une humiliation".

: Les élus des différents groupes parlementaires vont pouvoir poser leurs questions. Vingt sénateurs sont inscrits. L'audition durera quinze minutes supplémentaires, annonce le président de la commission.

: "Il s'agit non pas de la création d'une milice (...) mais de suivre les recommandations de la Cour des comptes puisqu'il y a deux services qui concourent à la même mission de la sécurité du président. J'ai été désigné comme le représentant de la chefferie au sein de ce groupe. J'ai participé à un certain nombre de groupes de travail".



Alexandre Benalla est interrogé sur la création d'un groupe de travail sur la protection du président de la République.

: "Ça peut paraître surréaliste. Quand vous êtes collaborateur à l'Elysée et que vous sollicitez un badge, on vous le délivre automatiquement. C'était un caprice personnel pour aller à la salle de sport et à la bibliothèque."



Alexandre Benalla répond sur son badge d'accès à l'Assemblée nationale.

"J'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre encontre, Monsieur le président, a déclaré Alexandre Benalla devant les parlementaires. Je voulais vous assurer de mon respect total, et vous présente mes excuses."









: "De la même manière que pour les déplacements publics, il a pu arriver que j'aie une arme sur moi pendant les déplacements privés", poursuit Alexandre Benalla.

: "J'ai été exposé médiatiquement plus que l'ensemble des collaborateurs pendant la campagne. Dès lors que vous exercez à la présidence de la République, vous êtes exposé", déclare Alexandre Benalla.

: "Je venais le matin avec mon arme à la ceinture et je repartais chez moi avec mon arme. Il m'est arrivé de pouvoir m'exercer avec des gens du GSPR dans un stand de tir pas loin de Paris. J'ai pu me perfectionner dans le maniement des armes", assure Alexandre Benalla.

: "La Préfecture de police a considéré que mes missions étaient exposées et m'a délivré cette autorisation de port d'arme", poursuit Alexandre Benalla toujours sur cette question.

: "Je n'ai jamais été l'épaule d'Emmanuel Macron", affirme Alexandre Benalla : de la campagne à l'Elysée, il était pourtant omniprésent à ses côtés. Franceinfo publie plusieurs photos qui en attestent.













: "Sur le port d'armes, je sais que ça peut poser question. J'ai fait une demande à titre personnel d'autorisation de port d'arme pour ma sécurité personnelle. Il y a eu un refus pour des motifs administratifs", explique Alexandre Benalla.

: "Nous utilisons le même système radio que le GSPR mais ce n'est pas la même fréquence", ajoute Alexandre Benalla.

: "On a eu l'idée de mettre en place un système de radio. Dans cette boucle, il y avait le service de presse, la chefferie de cabinet, le photographe de l'Elysée, et le chef ou son adjoint du GSPR [Groupe de sécurité de la présidence de la République] pour coordonner au mieux le déplacement du président", poursuit Alexandre Benalla.

: Alexandre Benalla assure qu'il fournira sa fiche de poste à la commission d'enquête du Sénat.

: "Les missions qui m'incombaient : l'organisation des déplacements nationaux du président, l'organisation des événements au Palais, l'organisation des déplacements privés du président et la coordination des services de sécurité, qui était une fonction administrative".



Alexandre Benalla détaille les missions qui lui étaient assignées en tant que chargé de mission à l'Elysée.

: "Je n'ai jamais été ni policier ni garde du corps du président de la République."



Interrogé par le vice-président PS de la commission, Jean-Pierre Sueur, Alexandre Benalla assure n'avoir pas exercé de fonctions relevant de la police ou de la gendarmerie.

: "Pôle emploi".



Alexandre Benalla répond à la question : "quelle est votre activité actuelle ?" Il affirme n'être pas le garde du corps d'une star de téléréalité, comme l'ont affirmé certains magazines people.

: "Jean-Marie Girier, directeur de campagne d'Emmanuel Macron, m'a demandé ce que je souhaitais faire. Mes compétences, c'était l'organisation et la sécurité. J'ai été appelé par le service RH de l'Elysée, j'ai eu un entretien avec Patrick Strozda qui recrute le personnel. On m'a annoncé que j'étais recruté sous le statut de chargé de mission ", assure Alexandre Benalla

: "Je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron, je n'ai jamais été son garde du corps. Sur les meetings, j'étais proche de lui physiquement mais comme un certain nombre de personnes", assure Alexandre Benalla.

: "Il y avait une équipe de quatre personnes. Ce n'est pas simplement la sécurité mais aussi l'accueil du public. (...) Mon rôle, c'était de mettre en musique le meeting et le déplacement du candidat. Nous avons commencé à quatre et nous avons fini avec un service d'ordre de 400 personnes".



Alexandre Benalla s'exprime sur ses fonctions en tant directeur de la sécurité et de la sûreté de La République en marche.

: "J'ai été sollicité par un camarade qui avait rejoint La République en marche. Il m'a demandé si j'étais intéressé d'organiser des déplacements du candidat et des meetings. J'y suis allé et j'ai été séduit par le personnage [Emmanuel Macron]."



Alexandre Benalla s'exprime sur son entrée à La République en marche.

: "Je suis en mesure de fournir des certificats sur le maniement des armes", précise Alexandre Benalla.

: "J'ai travaillé au service d'ordre du PS, j'ai assuré la protection de la première secrétaire pendant deux ans de manière bénévole (...), j'ai intégré le cabinet d'Arnaud Montebourg, j'ai intégré ensuite une société de conseil et de sûreté puis une organisation internationale. J'ai été recruté en décembre 2016 officiellement par En Marche, j'ai assuré la sécurité des déplacements d'Emmanuel Macron", poursuit Alexandre Benalla.

: "J'ai un master 1 de droit, (...) je suis rentré dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie en 2009, j'ai passé un certain nombre de formations et de qualifications qui ont trait à la procédure pénale et au maniement des armes".



Interrogé par la co-rapporteure, Alexandre Benalla précise d'abord son parcours et sa formation.

: "Je vous présente mes excuses pour les propos que j'ai pu tenir M. Bas".



Alexandre Benalla termine son introduction. Philippe Bas dit prendre acte de ses excuses.

: "Je tenais d'abord à préciser les propos que j'ai pu avoir sur France Inter, des propos qui ont été sortis du contexte. J'ai ressenti à un moment un acharnement médiatique, politique. J'ai eu l'impression qu'un certain nombre de personnes avaient pu se servir des institutions de notre pays à des fins médiatiques et politiques".



Alexandre Benalla dit "son profond respect pour le Sénat et les sénateurs".

: Alexandre Benalla prête désormais serment de "dire toute la vérité, rien que la vérité".





: "Il n'y aura pas de questions sur les décisions qui relèveraient de la justice, par exemple sur les faits qui donnent lieu à une enquête judiciaire", prévient Philippe Bas. L'activité et les missions d'Alexandre Benalla feront en revanche l'objet de questions.

: "Mes chers collègues, nous devons veiller à respecter les exigences particulières qui s'imposent à cette audition", commence Philippe Bas, sénateur LR et président de la commission d'enquête, qui rappelle le périmètre de ladite commission.

: C'est la bousculade pour pouvoir photographier Alexandre Benalla.





: L'audition d'Alexandre Benalla débute au Sénat. Vous pouvez la suivre dans notre direct.

: Selon deux journalistes, la demande de huis clos formulée par Vincent Crase a été refusée par la commission d'enquête du Sénat.