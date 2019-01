Alexandre Benalla placé en garde à vue dans l'enquête sur ses passeports diplomatiques

L'enquête a été étendue le 16 janvier aux infractions de "faux", "usage de faux" et "obtention indue d'un document administratif".

Alexandre Benalla a été placé en garde à vue, jeudi 17 janvier, dans le cadre de l'enquête sur les passeports diplomatiques qu'il a continué à utiliser après son licenciement, indique une source judiciaire à franceinfo, confirmant une information du Parisien. Cette enquête, confiée à la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) avait été initialement ouverte le 29 décembre pour "abus de confiance", "usage sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle" et "exercice d'une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique".

L'enquête a été étendue le 16 janvier aux infractions de "faux", "usage de faux" et "obtention indue d'un document administratif" à la suite de la saisine du parquet de Paris par les services de la présidence de la République, indique cette source. Hier, devant la commission d'enquête du Sénat, Patrick Strzoda, directeur de cabinet du chef de l'Etat, a évoqué une possible falsification de document pour obtenir un passeport de service, et annoncé avoir saisi la justice.

Alexandre Benalla doit également être auditionné lundi par la commission d'enquête sénatoriale, de même que son acolyte Vincent Crase, ex-employé de LREM et chef d'escadron dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Les deux hommes ont été mis en examen pour "violence en réunion" après des images montrant Alexandre Benalla frapper un manifestant en marge des défilés du 1er-Mai à Paris.