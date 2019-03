Affaire Benalla : qui sont les trois proches du président mis en cause ?

Ils sont parmi les plus proches du président, la justice va désormais se pencher sur leur cas. Celui envers qui le Sénat est le plus sévère : Patrick Strzoda. À 67 ans, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron est chargé de l'administratif. C'est lui qui a donné l'autorisation à Alexandre Benalla d'aller à la manifestation du 1er-Mai et qui a décidé de sa sanction. Il est soupçonné de faux témoignage, d'avoir menti sur la prise en charge de l'affaire Benalla à l'Élysée et sur la question du port d'arme.

Incohérences, omissions, contradictions...

Les auditions de deux autres personnages clés vont simplement être transmises à la justice. Alexis Kohler, l'homme de confiance, secrétaire général de l'Élysée. À 46 ans, il est le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron depuis des années. Le général Lionel Lavergne, 50 ans, commande le groupe de sécurité de la présidence de la République. Dans leur rapport, les sénateurs les accusent d'incohérences, de contradictions, d'omissions, sur la mission exacte d'Alexandre Benalla.

