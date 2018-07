Affaire Benalla : les deux jeunes frappés se sont constitués parties civiles et nient avoir été des manifestants

Selon leur avocat, l'homme et la femme affirment qu'ils se promenaient place de la Contrescarpe et qu'ils se sont retrouvés au milieu de la manifestation. Ils reconnaissent avoir jeté des projectiles vers les CRS.

Les deux jeunes filmés en train d'être frappés par Alexandre Benalla lors des manifestations du 1er-Mai à Paris se sont constitués parties civiles lundi 23 juillet, a appris franceinfo auprès de leur avocat, Me Sahand Saber. Le couple avait indiqué sa volonté d'être entendu ultérieurement par les enquêteurs, lors de la révélation de l'affaire Benalla.

Des projectiles envoyés sur des CRS

Selon les propos de leur avocat, ils contestent avoir été des manifestants, et encore moins des black blocks, ces groupuscules qui ont saccagé plusieurs commerces lors des manifestations. Me Sahad Saber déclare que cette jeune femme et ce jeune homme, proches de la trentaine, étaient attablés à un café place de la Contrescarpe le 1er mai dernier, et se sont retrouvés au milieu de la manifestation, puis ont été la cible de la charge des policiers.

Les deux jeunes reconnaissent avoir jeté des projectiles envers les CRS, notamment une carafe d'eau, un acte "irréfléchi", selon leur avocat. Un témoin avait pourtant déclaré, sur franceinfo que le couple avait eu une "attitude extrêmement pacifique".

Les deux jeunes ne souhaitent pas s'exprimer pour l'instant, "ne souhaitant pas être mêlés à l'affaire d'Etat", et dénonçant "uniquement des violences policières", a déclaré leur avocat à franceinfo.