Affaire Benalla : la commission d'enquête du Sénat va auditionner le chef de cabinet d'Emmanuel Macron mercredi

Les auditions de la commission des lois reprendront le 12 septembre avec celle de François-Xavier Lauch, chef de cabinet du président de la République.

La commission des lois du Sénat dans le cadre de l'affaire Benalla reprend ses travaux. De nouvelles auditions sont prévues, mercredi 12 septembre, a indiqué jeudi le Sénat dans un communiqué, et c'est François-Xavier Leuch, chef de cabinet du président de la République, qui sera auditionné en premier à 15 heures.

"Un calendrier chargé"

La commission des lois du Sénat, dotée des prérogatives d'une commission d'enquête, a également prévu le même jour l'audition du général Éric Bio Farina, commandant militaire de la présidence de la République, et de Maxence Creusat, commissaire de police à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris.

D'autre part, Philippe Bas, le président LR de la commission d'enquête sénatoriale a aussi confirmé que la commission d'enquête, dont le travail est de s'assurer du bon fonctionnement des institutions et ne doit pas empiéter sur le travail d'enquête de la justice, n'exclut pas d'entendre Alexandre Benalla. "On verra dans une dizaine de jours, on a déjà un calendrier chargé à partir de la semaine prochaine", a-t-il noté sur LCI.