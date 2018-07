Affaire Benalla : cinq personnes mises en examen

Parmi les cinq personnes mises en examen dans l'affaire Benalla, trois sont hauts gradés de la police de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir copié et donné des images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla. On y voit Alexandre Benalla et Vincent Crase, les deux autres mis en examen, le 1er mai dernier, se fondant au milieu des policiers et molestant des manifestants.

Sous contrôle judiciaire

Le contrôleur général Laurent Simonin est l'un des trois policiers mis en examen, lui, pour "complicité de port illégal d'insigne". Ce jour-là, Alexandre Benalla portait un brassard de police et une radio. Selon le préfet, auditionné lundi 23 juillet, ils ne lui ont pas été donnés par les fonctionnaires de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC). Les trois policiers concernés ont été démis de leur poste, placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de se parler et de parler aux victimes.

