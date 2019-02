DIRECT. Affaire Benalla : la commission d'enquête du Sénat réunie pour présenter ses conclusions

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BENALLA

: Vincent Crase "n’a pas menti devant les sénateurs", a affirmé sur franceinfo Christian Saint-Palais, avocat de Vincent Crase, après que ce dernier a été placé en détention provisoire avec Alexandre Benalla.

: On fait le point sur l'actualité à 9 heures :



•Un homme soupçonné d'avoir proféré des injures à caractère antisémite envers le philosophe Alain Finkielkraut a été placé en garde à vue à Mulhouse, a indiqué le parquet de Paris.



• Incohérences, contradictions, voire mensonges : la commission des Lois du Sénat présente ce matin son rapport d'enquête sur l'affaire Benalla, du nom de l'ex-chargé de mission de l'Elysée soupçonné d'avoir menti sous serment et placé la veille derrière les barreaux.



• Avec la mort de Karl Lagerfeld, créateur flamboyant au look unique et aux défilés spectaculaires, qui a relancé la maison Chanel, la mode perd le dernier de ses géants et son icone pop planétaire. Voici sept choses que vous ignorez peut-être sur le créateur.



• La police australienne a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver deux jeunes touristes portés disparus depuis lundi à l'aube, dont un Français.

: "La présidence de la République a protégé ce jeune homme dans ce qu'il faisait et c'est inacceptable", a réagi sur franceinfo François-Noël Buffet, sénateur LR du Rhône, vice-président de la commission des lois du Sénat.

: Sa vie pourrait être un scénario de film. Le 18 juillet 2018, Le Monde révélait que l'ancien chargé de mission à l'Elysée avait violenté un couple lors d'une des manifestations du 1er-Mai. Depuis, les révélations pleuvent autour de ses multiples activités. Je fais le point.









(BERTRAND GUAY / AFP)



: La commission des Lois du Sénat s'était vu attribuer les prérogatives de commission d'enquête pour six mois le 23 juillet dernier après la diffusion d'images montrant Alexandre Benalla – alors chargé de mission à l'Elysée – en train de frapper des manifestants le 1er mai, à Paris.

: Invraisemblances, contradictions, voire mensonges ? La commission des Lois du Sénat présente aujourd'hui son rapport d'enquête sur l'affaire Benalla.









(MAXPP)

: "Alexandre Benalla a menti, mais ce qui est gênant, c'est que les autres aussi", a déclaré François Grosdidier, sénateur LR de la Moselle, membre de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, sur France Inter.

: Voici le rappel des principaux titres ce matin :



• Des milliers de personnes se sont rassemblées hier en France pour dénoncer les actes antisémites contre lesquels Emmanuel Macron a promis des "actes forts".



• Ils ont passé la nuit en prison. Alexandre Benalla et Vincent Crase ont été placés en détention provisoire après la révocation de leur contrôle judiciaire.



• Les Gones n'ont rien cédé. Lyon a résisté face au Barça (0-0) au terme d'un match haletant. L'OL préserve ses chances pour le 8e de finale retour.



• Un homme a blessé hier quatre personnes à l'arme blanche sur la Canebière, au cœur de Marseille, avant de menacer des policiers qui ont ouvert le feu pour le neutraliser.