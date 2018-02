Affaire Hulot, nucléaire, Syrie... Les mises au point d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a fait un certain nombre d'annonces ou de mises au point. Sur la Syrie, Emmanuel Macron a fixé mardi soir une ligne rouge. En cas de preuves avérées d'utilisation d'armes chimiques, la France frappera. Sur le pouvoir d'achat, pas question, a-t-il affirmé, de recourir à de la dépense publique. Il faudra attendre 2020 pour voir les effets concrets de la politique engagée. Sur le nucléaire, le président n'écarte pas la construction de nouveaux réacteurs.

Gare à "la République du soupçon"

Et sur l'affaire Nicolas Hulot, Emmanuel Macron affirme qu'il n'était au courant de rien lorsqu'il l'a nommé en mai et il met en garde contre "la République du soupçon". Le chef de l'État a considéré qu'il était "le fruit de la brutalité de l'histoire, d'une effraction parce que la France était malheureuse et inquiète". Il est bien conscient que son élection n'allait pas de soi.