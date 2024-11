Emmanuel Macron sera en visite d'Etat en Arabie saoudite début décembre

Les deux chefs d'Etat entendent notamment "approfondir les coopérations dans des domaines stratégiques" tels que la défense et la sécurité, la transition énergétique et la connectivité, selon l'Elysée.

Le président français, Emmanuel Macron, effectuera une visite d'Etat en Arabie saoudite du 2 au 4 décembre à l'invitation du prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS), a annoncé vendredi 15 novembre l'Elysée. "Cette visite d'Etat sera l'occasion de renforcer le partenariat qui unit la France et le Royaume d'Arabie saoudite", a souligné la présidence française dans un communiqué.

Les deux chefs d'Etat entendent notamment "approfondir les coopérations dans des domaines stratégiques" tels que la défense et la sécurité, la transition énergétique et la connectivité, a-t-elle précisé. "Les discussions porteront également sur les domaines d'investissement d'avenir, à l'instar de la fintech, du cyber et de l'intelligence artificielle, alors que la France organisera en février prochain le Sommet pour l'Action sur l'IA", a ajouté l'Elysée.

A l'occasion de cette visite, Emmanuel Macron participera également au One Water Summit, qui se tiendra à Ryad le 3 décembre, en marge de la COP16 sur la lutte contre la désertification. Ce sommet, co-présidé par la France et le Kazakhstan, doit permettre de réfléchir à des "solutions durables et innovantes en matière de gestion des ressources en eau, dans un contexte marqué par l'amplification des défis climatiques", a indiqué l'Elysée.