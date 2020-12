Emmanuel Macron positif au coronavirus : Olivier Becht, cas contact du président, "va s'isoler pendant sept jours"

C'est un dîner qui fait polémique. Mercredi 16 décembre, les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale ont été invités par l'Élysée pour manger avec Emmanuel Macron. Sauf que, le lendemain, le président de la République a été testé positif au coronavirus. "Je vais m'isoler pendant sept jours et me faire tester lundi, soit cinq jours après avoir été cas contact", a réagi Olivier Becht, président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale et participant à ce fameux dîner, dans le journal de 23 Heures de franceinfo, jeudi 17 décembre.

"Le président est au travail"

Plusieurs sources ont rapporté qu'Emmanuel Macron était affaibli par le coronavirus. "Je n'ai aucun détail. Je sais que le président est au travail et qu'il va affronter les symptômes, comme la plupart des personnes frappées par cette maladie, avec courage", a ajouté le parlementaire, qui confie avoir été informé de la contamination du président par les médias puis, quelques minutes plus tard, par l'Élysée.

Le JT

Les autres sujets du JT