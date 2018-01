Yannick Jadot pousse un coup de gueule contre la pêche électrique

"Sauvons les pêcheurs artisans, sauvons nos dernières ressources halieutiques et arrêtons ces pratiques absolument destructrices et perverses." Invité de l’émission Les 4 Vérités sur France 2, le 8 janvier, l’eurodéputé EELV Yannick Jadot a fermement dénoncé la pratique de la pêche électrique, très prisée des pêcheurs hollandais.

Cette pratique est interdite par l’Union européenne depuis 1998 mais sous la pression des lobbies, des dérogations ont été accordées et permettent de la pratiquer en mer du Nord notamment. Cette technique consiste à lancer un filet qui parcourt les fonds marins et envoie une décharge électrique aux poissons. En novembre 2017, la Commission européenne avait voté en faveur d’un possible développement de la pêche électrique.

Les zones où les Néerlandais ont pêché "sont des cimetières"

En France, le gouvernement et les pêcheurs s’opposent à cette technique car ils accusent les pêcheurs néerlandais de vider les fonds marins : "On a des fonds marins où il y a de moins en moins de poissons. […] Les pêcheurs artisans qui disent "Quand on va sur ces zones où les Néerlandais ont pêché avec la pêche électrique, ce sont des cimetières." Donc on se bat avec Bloom, qui est une association française qui fait un travail extraordinaire, avec les pêcheurs français pour éviter d’autoriser massivement une technologie qui est extrêmement destructrice." dénonce l’eurodéputé.

Il demande donc un report du vote sur une nouvelle extension de la pêche électrique et rappelle que "la France doit combattre cette position à l’échelle européenne notamment parce qu’il y a les autorisations qui n’ont pas tenu compte de l’avis des scientifiques." En effet, la Commission a ignoré les conclusions d’un rapport défavorable à la pêche électrique.