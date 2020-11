Tweet polémique du maire de Bordeaux : "Il vaut mieux être discret quand on a une légitimité qui est relative", tacle le fils de Jacques Chaban Delmas

Le maire EELV de Bordeaux, Pierre Hurmic, a suscité une polémique sur le réseau social Twitter en publiant un message mardi 10 novembre, jour anniversaire de la mort de son prédecesseur Jacques Chaban-Delmas. "Hommage à Jacques Chaban-Delmas mort ce jour il y a 20 ans. Il a marqué l'Histoire : celle de la Résistance, celle de la France, celle de Bordeaux où il a régné 48 ans. Aujourd'hui, les citoyens veulent des maires à plein temps, qui ne cumulent plus, ni dans le temps, ni dans l'instant", a tweeté Pierre Hurmic.

La dernière phrase n'a pas du tout été appréciée par l'opposition de droite et du centre ni par le fils de Jacques Chaban-Delmas. "Il vaut mieux être discret quand on a une légitimité qui est relative", a réagi ce mercredi sur franceinfo Jean-Jacques Chaban-Delmas, fils de Jacques Chaban-Delmas. Face aux critiques, Pierre Hurmic a retiré son tweet.

franceinfo : Avez-vous été choqué par cette phrase ?

Jean-Jacques Chaban-Delmas : Évidemment qu'elle m'a choquée. Je la trouve un peu stupide, je dois dire. Ca ne rajoute rien à la gloire naissante du maire actuel qui a pourtant été élu avec une faible minorité d'électeurs bordelais.

Il doit certainement avoir un petit complexe par rapport à un maire qui a été élu huit fois de suite par les Bordelais. Jean-Jacques Chaban Delmas à franceinfo

Il vaut mieux être discret quand on a une légitimité qui est relative. J'ai envie de dire à Yannick Jadot, qui est venu exprimer des propos très intelligents à un colloque qu'on a organisé il y a un an, la même chose que Charlie Hebdo, que c'est dur d'être aimé par des cons.

Que représentait votre père pour Bordeaux ?

C'était un amour permanent et partage entre lui et ses Bordelaises et ses Bordelais comme il avait coutume de le dire. C'était un amour quasi charnel. Ils ont été attachés à lui pendant toute la durée de sa vie politique et ce matin j'ai reçu beaucoup de preuves de ça. Les Bordelais ont été indignés par cette réaction du maire. Je pourrais comparer ça à l'attitude du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand qui a fait un éloge de mon père à la tribune pour les 20 ans de sa mort et qui a été tout à fait digne. Vous voyiez que ce n'est pas une question de parti mais d'intelligence.

Le maire de Bordeaux a retiré son tweet. Vous avait-il déjà fait part de sa réserve pour rendre hommage à votre père ?

Je n'ai eu aucun contact avec le maire de Bordeaux. Le seul que j'ai indirectement c'est par mon fils qui est conseiller municipal à Bordeaux, dans l'opposition. Peut-être fera-t-il des excuses mais pour le moment je n'en ai pas eu. On peut comprendre que des gens soient maladroits mais quand on fait une maladresse de cette taille on peut présenter ses excuses. J'accepte toutes les excuses et surtout les hommes de bonne volonté.