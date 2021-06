Régionales en Paca : Jean-Laurent Félizia, arrivé troisième, retire finalement sa liste

La tête de liste de l'alliance entre EELV, le PS et le PCF avait d'abord indiqué qu'il se maintenait au second tour.

Jean-Laurent Félizia (Rassemblement écologique et social) retire sa liste aux régionales en PACA, a appris franceinfo de sources concordantes lundi 21 juin, confirmant une information de La Marseillaise. À l'issue du premier tour, dimanche 20 juin au soir, il avait récolté 16,89% des suffrages.

La tête de liste de l'alliance entre EELV, le PS et le PCF avait d'abord indiqué qu'il se maintenait au second tour, en dépit de la première place dimanche 20 juin au soir de Thierry Mariani (RN, 36,38 %), arrivé devant le président sortant de la région, Renaud Muselier (LR, 31,91 %).

Selon le PS, le maintien de Jean-Laurent Félizia était "irresponsable"

Les appels au retrait de la liste de Jean-Laurent Félizia s'étaient multipliés, depuis dimanche soir, y compris dans ses rangs. Lundi 21 juin au matin, sur franceinfo, le secrétaire national d'EELV, Julien Bayou, avait ainsi menacé de l'exclure de son parti s'il ne se retirait pas. Le patron du PS Olivier Faure avait quant à lui jugé la position de Jean-Laurent Félizia "irresponsable".

Le choix de Jean-Laurent Félizia de se maintenir a également été dénoncé lundi 21 juin au matin sur franceinfo par Christophe Castaner, ex-tête de liste socialiste aux régionales en PACA en 2015, aujourd'hui président du groupe LREM à l'Assemblée. Pour lui, le maintien était "une faute politique majeure".

En 2015, Christophe Castaner s'était retiré pour faire barrage au FN

Selon Christophe Castaner, Jean-Laurent Félizia n'avait "qu'une seule chance, c'est de faire un groupe d'élus d'opposition dont on entendrait plus jamais parler", qui auraient peut-être "contribué à l'élection du Rassemblement national et de l'extrême-droite en PACA". Le patron des députés marcheurs avait rappelé qu'en 2015, lui s'était retiré pour éviter l'élection à la tête de la région de Marion Maréchal-Le Pen, alors candidate du FN.