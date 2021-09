Primaire écologiste : "Je serai au second tour de l'élection présidentielle" de 2022 assure Sandrine Rousseau

"La radicalité, aujourd'hui, est une nécessité." Sandrine Rousseau, qualifiée pour le second tour de la primaire écologiste, a promis mardi 21 septembre sur franceinfo qu'elle sera "au second tour de la présidentielle" de 2022. "2%, c'est exactement le score que l'on me donnait au début de la primaire, et là, je suis au second tour", s'est exclamée l'ancienne porte-parole d'EELV.

La vice-présidente de l'université de Lille était interrogée, par les journalistes de franceinfo, sur son programme, une heure après le passage de son concurrent Yannick Jadot. Sur la question de la radicalité, sur laquelle Sandrine Rousseau a fait sa campagne, elle a assuré porter "un projet de pacification de la société, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun y ait sa place et les mêmes chances". "S'il parait révolutionnaire c'est que l'on n'a pas encore déconstruit les discriminations en France", a-t-elle ajouté.