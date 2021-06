Election présidentielle : la candidate à la primaire écologiste Sandrine Rousseau prône un "changement de modèle radical"

"Je suis une écologiste de rupture." Invitée lundi 7 juin de l'émission "Votre instant politique" sur la chaîne franceinfo, Sandrine Rousseau, candidate à la primaire pour représenter Europe Ecologie-Les Verts (EELV) à l'élection présidentielle de 2022, a détaillé son programme. Elle défend l'idée d'"un changement de modèle radical" afin de "retrouver l'essence d'un Etat social et écologique, d'un Etat qui soit porteur du bien commun".

Pour cela, l'ancienne porte-parole et secrétaire nationale adjointe d'EELV veut mener des "réformes uniquement motivées par l'intérêt général". Sur la question de l'écologie, Sandrine Rousseau a souligné l'importance de "retrouver les limites physiques, planétaires à notre croissance, à notre modèle de développement". Elle tient par ailleurs à "encadrer de manière forte, ambitieuse, et volontariste le système économique tel qu'il est".

Pour "voir l'avenir sereinement", Sandrine Rousseau estime qu'il faut "mettre un prix au carbone", qu'"on ne peut pas couper plus de bois qu'il n'en pousse", et qu'on ne doit pas "gaspille[r] pas les ressources". "Actuellement, on est dans un modèle qui prend, utilise, jette", affirme l'écologiste.