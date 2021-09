DIRECT. Primaire écologiste : suivez en direct sur franceinfo les interviews de Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, quatre jours avant le second tour

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PRIMAIRE_ECOLOGISTE

: Yannick Jadot propose de réintroduire la TIPP (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique) flottante sur les carburants. "La fiscalité qui pèse sur les carburants, on la réduit quand il y a un choc des marchés internationaux et on l'augmente quand ça baisse."







: Yannick Jadot estime avoir un projet de société commun avec Delphine Batho, Eric Piolle et Sandrine Rousseau. Il estime que sa force est de porter "une écologie de l'action" depuis de nombreuses années, de son expérience à Greenpeace au Parlement européen.









: "On a la responsabilité de gagner. Vous avez vu les derniers chiffres du Giec (...). Emmanuel Macron a renoncé sur le climat. C'est un quinquennat de renoncement climatique, de renoncement social, de régression démocratique. Je veux porter l'écologie au plus haut sommet de l'Etat, à l'Elysée, et avec une majorité à l'Assemblée nationale."



Yannick Jadot débute son intervention sur franceinfo. Il dénonce le bilan écologique du président de la République et évoque "un quinquennat de renoncement" sur cette thématique.





: Deux visions de l'écologie s'affrontent. L'eurodéputé Yannick Jadot et l'ancienne porte-parole EELV Sandrine Rousseau vont défendre sur franceinfo leur candidature à la primaire écologiste. Ils interviendront tour à tour, pendant quarante-cinq minutes chacun. Vous pouvez suivre l'émission en direct sur la chaîne franceinfo et sur notre site.











