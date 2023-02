"On va se taire, écouter, et tout changer !" : EELV lance une consultation citoyenne pour réécrire ses règles et reconquérir ses sympathisants avant 2027

Europe Ecologie - Les Verts lance une consultation citoyenne de 150 jours pour réécrire les règles du parti, avec pour objectif de réunir d’ici 2027 un million de sympathisants.

Comment convaincre et faire adhérer tous ceux qui ont une fibre écologiste ? Après l'échec à la présidentielle et l'élection d'une nouvelle secrétaire nationale, Marine Tondelier, Europe Ecologie - Les Verts se lance dans un grand chantier de refondation. Le parti lance une consultation citoyenne de 150 jours pour réécrire ses règles et veut atteindre un million de sympathisants en 2027.

Et comme pour virer de bord, c’est sur une péniche, au pied de la Tour Eiffel, que Marine Tondelier vient lancer cette grande consultation, loin de la salle aseptisée d'une zone industrielle de banlieue parisienne où s'est tenu le congrès des Verts.

"On dit beaucoup que les Français ont de plus en plus une conscience écologique et les résultats électoraux en 2022 n'ont pas suivi. Donc on se remet en question avec beaucoup d'humilité. On va se taire, on va écouter et on va tout changer !" Marine Tondelier à franceinfo

Cela passe par une enquête en ligne pour apporter ses idées puis, pour les plus motivés, par une série de conférences pour réfléchir à comment faire autrement : un cycle de 150 jours où tout peut être mis sur la table, d'après la patronne des écolos. "Si je savais exactement à quoi je vais aboutir à la fin, ce ne serait pas intéressant, assure-t-elle. Ce serait un simulacre, comme quand Emmanuel Macron fait la Convention climat ! Nous, quand on fait une conférence citoyenne pour créer un nouveau mouvement, on le fait vraiment. Et donc on va accepter de se mettre en risque et de se laisser un peu déposséder de cette procédure par des personnes qui seront tirées au sort dans toutes celles qui auront participé à la fin pour écrire les règles de ce nouveau mouvement."

"Je suis sceptique mais il faut tenter !"

Parmi les participants, Marie-Blanche Perchenaz, spécialiste de la pollution de l'air, veut apporter son expertise, malgré sa défiance vis-à-vis du politique. "Moi, je n'ai jamais été encartée à Europe-Ecologie-Les Verts parce qu'ils ne m'ont pas convaincue jusque là, explique-t-elle. Puisqu'ils sont trop divisés, ils ne savent pas vraiment se concerter pour faire quelque chose en commun. On a l'impression qu'ils ne convergent jamais et donc ils ne peuvent pas entraîner, ils ne donnent pas envie. Je suis plus que sceptique sur ce qu'ils ont fait par le passé. Après, on verra. Il faut tenter !"

L'attente est là, il faut maintenant convaincre en s'appuyant sur les élus pour Guillaume Gontard, le président du groupe écologiste au Sénat.

"Il faut que nous soyons beaucoup plus crédibles ! Il faut montrer que les écologistes, ce n'est pas un truc hors-sol, mais que nous avons des élus partout qui avancent, qui montrent sur les territoires comment on peut mettre en place cette politique." Guillaume Gontard à franceinfo

Etre concret, mais aussi accessible : c'est l'autre enjeu pour l'eurodéputé David Cormand. En somme, parler plus simplement, faciliter l'accès au parti, s'ouvrir. "Nous devons montrer qu'on a compris que tout ce qu'on avait fait n'était pas forcément bien, qu'on a envie de changer, détaille-t-il. Il faut que nous disions que vous n'êtes pas obligés d'être encarté à 100%, de devoir être d'accord avec tout dans les façons de militer."

"Il faudra peut-être, poursuit l'eurodéputé, moins de réunions internes et plus d'actions tournées vers l'extérieur. Quelque chose qui ressemble à ce que devrait être la politique du XXIᵉ siècle ou quelque chose qui est moins... sectaire, même si c'est un bien grand mot. En tout cas, moins un truc de spécialistes." Les Verts ont choisi pour cette consultation, peut-être sans le savoir, le slogan d'un géant du fast-food : "Venez comme vous êtes."