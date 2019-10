Municipales 2020 : à Grenoble, le maire sortant Éric Piolle largement en tête des intentions de vote, selon un sondage

Selon un sondage Odoxa-CGI pour franceinfo, France Bleu et Le Dauphiné libéré publié vendredi 4 octobre, la liste d'Éric Piolle recueille 32% des intentions de vote au premier tour.

À Grenoble, le maire sortant, l'écologiste Éric Piolle, est largement en tête des intentions de vote pour les municipales de mars 2020, selon un sondage Odoxa-CGI pour franceinfo, France Bleu et Le Dauphiné libéré publié vendredi 4 octobre.

La liste d'Éric Piolle (Europe Ecologie-Les Verts avec La France insoumise) recueille 32% des intentions de vote au premier tour, devançant ses poursuivants d'une douzaine de points.

Loin derrière, la liste divers droite conduite par Alain Carignon, maire de Grenoble entre 1983 et 1995, totalise 20%, la liste La République en marche menée par Émilie Chalas 18%, la liste du Parti socialiste 11%, la liste de gauche alternative et des "gilets jaunes" 7%, la liste Les Républicains 6%, la liste du Rassemblement national conduite par Damien Barthélémy 4%, la liste des Patriotes menée par Mireille d'Ornano 2%, et la liste sans étiquette conduite par Chérif Boutafa recueille moins de 1%. 18% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote.

L'environnement prioritaire pour les électeurs

Selon Gaël Sliman de l'institut Odoxa, Éric Piolle "semble, pour le moment, bénéficier de la prime au sortant en tant que maire, du contexte national très porteur pour l'écologie, et enfin il profite d'un mécano politique très différent de 2014, avec une liste LREM divisant le score du PS et une liste Carignon vampirisant totalement le score d'une éventuelle liste LR".

Les attentes des électeurs grenoblois tournent en priorité autour des questions environnementales. Ainsi l'environnement et la lutte contre la pollution sont leur première priorité (49% de citations), devant la sécurité (46%). Ailleurs en France, l'ordre est inversé.

Ce sondage a été réalisé par téléphone du 18 au 25 septembre auprès d'un échantillon de 609 personnes inscrites sur les listes électorales à Grenoble, représentatif de la population grenobloise âgée de 18 ans et plus.