Les députés écologistes tentent de dépasser "les jalousies et les petites erreurs" pour faire exister leur groupe à l'Assemblée

Faire exister son propre groupe parlementaire au sein de la Nupes... Pour les écologistes, la démarche est encore laborieuse. Alors qu'Europe Ecologie - Les Verts (EELV) réunit cette semaine ses députés à Montévrain (Seine-et-Marne) pour un séminaire de "team building", l'un d'entre eux admet : "Il y a des petites jalousies, des petites erreurs".

Des dissensions qu'illustre bien par exemple le choix d'attribution des bureaux des députés élus à l'Assemblée. Ils sont dispatchés sur trois sites différents. Les meilleurs emplacements – qui se trouvent près de l'hémicycle, des collaborateurs, de la buvette – sont réservés aux quelques députés écologistes déjà présents lors de la dernière législature... Mais aussi – et c'est cela qui pose problème d'après un cadre EELV – au clan du coprésident du groupe, Julien Bayou, député de Paris.

Certains y voient des petites vengeances personnelles. Sandrine Rousseau, par exemple, qui – tout le monde le sait en interne – est en froid avec Julien Bayou depuis la présidentielle. Elle est reléguée dans la rue d'en face, dans un bureau collé au local ménage. "Ça fait râler", nous dit ce même cadre qui souligne aussi une forme d'amateurisme. Le groupe écologiste n'a par exemple toujours pas recruté de chargé de communication. Un conseiller relativise : "On n'a pas d'expérience parlementaire, il va falloir un peu de temps".

"Nous, on est un diesel, on se lance difficilement. Mais après, on va envoyer du pâté."