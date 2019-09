EELV : "Le gouvernement joue contre le climat"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

EELV est le 3e parti politique de France. "C'est forcément une position de force. On est fier de ce résultat, mais il faut le prendre avec modestie, car on est derrière les forces libérales d'Emmanuel Macron et les forces réactionnaires de Marine Le Pen. Ce sont des ennemis contre lesquels on continue de se battre tous les jours", affirme la porte-parole écologiste Sandra Regol, dimanche 1er septembre.

Le clivage politique, selon elle, se fait autour de la question écologique et de la conciliation entre l'urgence environnementale et l'urgence sociale.

Sur France 3 dimanche midi, Adrien Quatennens (LFI) a reproché le manque de clarté des Verts. "C’est un peu dommage de commencer par dire que nous sommes ouverts et de fermer la porte immédiatement derrière. C'est un peu la vieille maladie de la vieille gauche française", répond Sandra Regol.

Et d'ajouter : "On a un gouvernement qui joue contre le climat. Les mots sont toujours très bons du côté d'Emmanuel macron, mais les actes font toujours défaut sur le plan environnemental ou encore sur les violences faites aux femmes".

La conférence Climax a lieu jeudi 5 septembre à Bordeaux (Gironde), et des marches pour le climat doivent avoir lieu partout en France les 20 et 21 septembre.

