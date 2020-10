Climat : "Il est urgent d'agir", alerte l'eurodéputé Pascal Canfin

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le vote sur la réduction de 60% de CO2 dans les dix prochaines années est une victoire. Ce que la France connaît en termes d'intempéries met-il en exergue l'effort climatique nécessaire ? "Cela met en exergue le fait que nous sommes entrés dans un monde de souffrance climatique. Qu'on prenne le sud-est de la France, l'Italie, la Californie (Etats-Unis) ou l'Amazonie (Brésil), plus aucune région n'est épargnée. Cela prouve une fois de plus qu'il est urgent d'agir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au Parlement européen, dans le cadre de la loi-climat européenne, nous avons fixé un objectif très ambitieux, mais nécessaire de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 et nous avons gravé dans le marbre les accords de Paris. Ils avaient un gros défaut, ne pas être contraignants, là, ils le deviennent", met en avant Pascal Canfin.

Décision d'ici le 24 octobre

"Ces catastrophes sont de plus en plus rapprochées et les scientifiques disent qu'elles le seront encore plus demain (…) On ne reconstruira pas à l'identique, des maisons ne pourront plus être là où elles étaient", rappelle Pascal Canfin.



La droite européenne estime que ces objectifs sont inatteignables. Est-ce que le président suivra sur le terrain des 60% ? "Dès la semaine prochaine, les chefs d'État se réunissent à Bruxelles pour discuter de la question. Le 24 octobre, l'objectif est que les ministres de l'Environnement européens adoptent la position commune des 27 États membres et ensuite on négocie entre le Parlement européen et les États", explique Pascal Canfin.