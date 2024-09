L'ancien Premier ministre Edouard Philippe annonce être "candidat à la prochaine élection présidentielle"

"Les Français décideront." Edouard Philippe, maire du Havre (Seine-Maritime) et président du parti Horizons, annonce qu'il sera "candidat à la prochaine élection présidentielle", dans un entretien au Point, mardi 3 septembre.

à lire aussi Recherche d'un nouveau gouvernement : les dernières informations en direct

L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron ne précise pas encore son programme : "Je me prépare pour proposer des choses aux Français. Ce que je proposerai sera massif." Il se définit toujours comme un "homme de droite", tout en précisant : "Je ne cherche pas tous les matins à me demander quelle est mon étiquette. Je pense qu'en politique, si on se sent prisonnier de son étiquette, on ne va pas très loin."

Plusieurs axes principaux

Sur la situation politique actuelle, Edouard Philippe évoque quatre périls : "une forme de péril démocratique", ainsi qu'un "péril budgétaire (...) sous-estimé" : "Nous nous berçons d'illusions en pensant que nous allons pouvoir continuer à nous endetter parce que nous sommes un pays riche, stable et que tout le monde a confiance en nous." Il évoque également le risque de "l'immobilisme" qui fait oublier "les sujets importants" comme "l'éducation", "l'écologie" ou le logement, ainsi que le péril de "l'ordre public et la sécurité".

Au point de vue institutionnel, Edouard Philippe se dit "très attaché au scrutin majoritaire" et envisage même que seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour des législatives puissent se maintenir. "Et s'il fallait aller vers la proportionnelle, alors je ne la soutiendrais que si était rétablie la possibilité de cumuler un mandat exécutif local et le mandat parlementaire", ajoute l'ex-Premier ministre.