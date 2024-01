Édouard Philippe est un boxeur et il le sait : avant le combat, il faut beaucoup s'entraîner. Et la prochaine bataille, le maire du Havre ne s'en cache pas, c'est l'élection présidentielle de 2027. "Je n'ai jamais compris ceux qui disaient, lorsqu'il y avait une échéance importante et redoutablement difficile, qu'il ne fallait pas s'y préparer, déclare l'ancien Premier ministre sur France Bleu, vendredi 19 janvier. Et donc c'est ce que je fais, je le fais de façon très détendue et en même temps très sérieuse".

"Ce qui m'intéresse, c'est ce que ce gouvernement va faire et comment je me prépare à ce qui peut arriver après". Edouard Philippe à francebleu

Ne comptez donc pas sur Édouard Philippe pour critiquer le nouveau gouvernement. Il voit en Gabriel Attal un choix surprenant mais audacieux. Le nouveau Premier ministre est, selon l'ancien locataire de Matignon, un homme très doué. Le chef du gouvernement pourra compter sur l'aide de son prédécesseur : "J'ai dit dès le début que j'étais loyal et libre. Je suis très loyal et je suis très libre."

Se démarquer sans froisser son allié

Libre au point d'émettre quelques doutes sur les récentes annonces d'Emmanuel Macron en matière d'éducation, comme sur l'uniforme pour tous. "En vérité, je ne suis pas du tout contre, assure le président d'Horizons, je trouve que ça fait partie des décisions qui sont mal traitées quand elles sont abordées au niveau national". Ou l'obligation d'enseigner le théâtre au collège : "À quoi ça sert et comment on organise la classe, la pédagogie, l'année autour des besoins d'un enfant et de sa spécificité ? Les enfants ne sont pas tous pareils."

Édouard Philippe cherche aujourd'hui à se démarquer sans froisser son allié. La place qui sera faite aux membres de son parti dans la composition finale du gouvernement en dira sûrement long du crédit que lui accorde Emmanuel Macron. Pour le moment, Horizons ne compte plus qu'un ministre dans l'équipe de Gabriel Attal. Il s'agit de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires.