DIRECT. Syndicats reçus par Elisabeth Borne : "Si cette réforme des retraites n'est pas retirée, le pays ne reviendra pas à la normale", prévient Sophie Binet

Ce qu'il faut savoir

Les leaders syndicaux continuent de défiler à Matignon. Après avoir reçu mardi les représentants de Force Ouvrière et de la CFDT, la Première ministre s'entretiendra, mercredi 17 mai, à 10h45, avec le président de la CFE-CGC, François Hommeril, puis à midi avec celui de la CFTC, Cyril Chabanier. La secrétaire générale de la CGT a pour sa part rendez-vous à 17 heures. "On va d'abord parler retraites. Et je vais lui dire que si cette réforme des retraites n'est pas retirée, le pays ne reviendra pas à la normale", a mis en garde Sophie Binet sur France Inter. Suivez notre direct.

Laurent Berger a exprimé ses exigences à Elisabeth Borne. Lors de son entrevue à Matignon hier, le patron de la CFDT a fait part de son "ressentiment" après des mois de conflit social teintés d'une "forme de mépris" et a fait part de "son exigence" dans les concertations à venir, sur les conditions de travail et les salaires. "On ne se contentera pas de mesurettes", a-t-il prévenu.

Emmanuel Macron condamne l'agression "inacceptable" de son petit-neveu. Jean-Baptiste Trogneux a été pris à partie, mardi par plusieurs personnes, qui participaient à une "casserolade" contre la loi sur les retraites à Amiens (Somme). "La violence n'a pas place en démocratie quelle qu'elle soit et en particulier dans la nôtre", a réagi le président.

La majorité tente d'empêcher la loi pour abroger la réforme des retraites. Les trois groupes politiques du camp présidentiel à l'Assemblée nationale ont convenu, mardi, de recourir à l'argument de l'"irrecevabilité financière" de la proposition de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites, pour empêcher qu'elle soit votée dans l'hémicycle le 8 juin.