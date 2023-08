Direct Rentrée politique : Emmanuel Macron invite les chefs des partis à une réunion de travail et à un dîner mercredi

Un après-midi de travail et un dîner. Emmanuel Macron a invité les représentants des partis disposant d'un groupe à l'Assemblée nationale et au Sénat à un après-midi de travail et un dîner, mercredi 30 août, dans un courrier révélé par BFMTV samedi, et auquel franceinfo a eu accès. "Vous partagez entre vous de solides accords et de vrais désaccords. Mais quand l'intérêt supérieur du pays est en jeu, j'ai confiance (...) dans notre capacité à converger sans reniement ni renoncement", écrit le président. Suivez notre direct.

Un programme chargé. Dans son courrier, Emmanuel Macron propose d'échanger sur "la situation internationale et ses conséquences pour la France", mais aussi sur l'organisation territoriale, la cohésion de la Nation, les questions d'intégration et de pouvoir d'achat.

La gauche tient ses universités d'été. Enfin sortis de l'affaire Médine, les partis de gauche, éparpillés lors de leurs universités de la côte normande à la Drôme en passant par Blois, poursuivent samedi leur rentrée politique sans masquer leurs clivages sur les élections européennes et leurs inquiétudes sur l'avenir de la Nupes.

L'initiative de Ségolène Royal pour les européennes. L'ancienne candidate socialiste à la présidentielle Ségolène Royal a annoncé vendredi son intention de conduire une liste "d'union" de gauche avec La France insoumise (LFI) aux prochaines élections européennes, alors que les écologistes et les communistes ont déjà désigné leurs têtes de listes respectives. Le parti socialiste doit lui se prononcer fin septembre.