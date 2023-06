DIRECT. Réforme des retraites : la présidente de l'Assemblée s'opposera à tout amendement entraînant un vote pour abroger le report de l'âge légal de départ à 64 ans

#EUROPEENNES Une liste Nupes aux européennes, "non, ce n'est pas possible". A son tour, Nicolas Mayer-Rossignol refuse toute alliance avec les "insoumis" en vue du scrutin de 2024. Dans les colonnes de Libération (article pour les abonnés), le maire de Rouen appelle Olivier Faure et la direction du parti à clarifier leur position sur le sujet.