Direct Recherche d'un nouveau Premier ministre : Emmanuel Macron continue d'entretenir le suspense sur le nom du prochain chef du gouvernement

Près de deux mois après les législatives, le nom du nouveau Premier ministre se fait toujours attendre. Emmanuel Macron s'est entretenu, lundi 2 septembre, avec deux prétendants possibles à Matignon, l'un venu de la gauche, Bernard Cazeneuve, et l'autre de la droite, Xavier Bertrand. Mais c'est un troisième nom, plus inattendu car inconnu du grand public, qui a émergé comme possible Premier ministre : celui de Thierry Beaudet, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Cette option a été jugée "très sérieuse" par un proche des négociations, qui s'est exprimé auprès du service politique de France Télévisions. Suivez notre direct.

Les socialistes sceptiques sur l'hypothèse Thierry Beaudet. "Son CV n'est pas contestable", a jugé lundi sur franceinfo Olivier Faure. "Je le connais très peu, mais surtout, je ne sais pas quelles sont les options politiques qu'il défend", a poursuivi le chef des socialistes. La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, observe quant à elle que l'intéressé n'a "jamais gouverné" ni "travaillé au rassemblement des forces politiques".

Xavier Bertrand et Cazeneuve également en lice. Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, tenant d'une droite gaulliste et sociale, bute sur le refus des dirigeants de son parti, Les Républicains, de toute coalition ou participation au gouvernement. Quant à l'ex-Premier ministre socialiste, Bernard Cazeneuve, dont le profil divise la gauche, il "n'est pas demandeur mais s'il le fait, c'est par devoir et pour éviter des difficultés supplémentaires au pays", avait assuré dimanche son entourage.