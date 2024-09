Direct Recherche d'un nouveau Premier ministre : Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand seront reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée

Les tractations continuent, lundi 2 septembre, pour trouver un nouveau Premier ministre. Bernard Cazeneuve doit s'entretenir à l'Elysée avec Emmanuel Macron dans la matinée. Le nom de l'ancien chef du gouvernement de François Hollande, qui a quitté le PS en 2022, circule depuis plusieurs jours comme possible Premier ministre. Tout comme celui de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, qui sera reçu dans l'après-midi par le président. Suivez notre direct.

François Hollande et Nicolas Sarkozy également consultés. En plus de Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, le chef de l'Etat doit échanger lundi avec les anciens présidents de la République François Hollande et Nicolas Sarkozy, ont appris franceinfo et France Télévisions de leur entourage. François Hollande, redevenu député de Corrèze après les législatives, sera reçu à 11 heures.

Le profil de Bernard Cazeneuve divise la gauche. Les socialistes ont étalé au cours du week-end leurs divisions sur le positionnement à adopter face à la nomination d'un chef de gouvernement autre que Lucie Castets. "Bernard Cazeneuve n'est soutenu par aucun des quatre partis de gauche du pays", a de son côté affirmé le coordinateur de LFI, Manuel Bompard. Chez les Ecologistes-EELV, l'hostilité vient notamment du souvenir de la mort du militant Rémi Fraisse sur le barrage de Sivens (Tarn), lors d'affrontements avec les forces de l'ordre en 2014, lorsque Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur.

La France insoumise veut destituer Emmanuel Macron. Les députés LFI ont publié samedi leur proposition de résolution pour engager une procédure de destitution d'Emmanuel Macron, l'accusant de "manquement grave" à son "devoir" en refusant d'accéder à la demande du Nouveau Front populaire de nommer Lucie Castets à Matignon. Ils appellent les parlementaires à la soutenir pour "défendre la démocratie".