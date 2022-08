DIRECT. Rentrée politique : la majorité n'exclut pas de recourir au 49.3 pour adopter le projet de budget

Ce qu'il faut savoir

Le camp présidentiel trouvera-t-il une majorité pour faire passer le projet de budget 2023 ? La question agite déjà le débat politique avant même la rentrée parlementaire. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, invité de RTL et LCI dimanche 28 août, a refusé d'exclure un recours au fameux article 49.3, qui engage la responsabilité du gouvernement, pour lever un éventuel blocage. Elisabeth Borne n'y avait pas non plus fermé la porte dans un entretien au Parisien samedi.

La priorité du gouvernement reste "la recherche du compromis", assure Gabriel Attal, qui déplore "qu'avant même que le texte soit présenté, certains responsables politiques, notamment des Républicains, disent qu'ils s'y opposeront". C'était la position exprimée dès juillet par Laurent Wauquiez, qui n'est pas député mais compte de nombreux soutiens dans le parti, affirme dimanche le JDD.

Elisabeth Borne ne "ferme pas la porte" à une taxation des superprofits. La Première ministre a évoqué ce scénario dans un entretien au Parisien, publié samedi soir. Mais elle continue de lui préférer des engagements volontaires de la part des entreprises ayant réalisé des profits exceptionnels, dont elle dit vouloir surveiller la tenue. "Élisabeth Borne dit n'importe quoi", a réagi Jean-Luc Mélenchon à la tribune des amphis de La France insoumise. Il s'est dit favorable à la proposition d'Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui veut organiser un référendum d'initiative populaire sur le sujet. Le numéro 2 de LR, Gilles Platret, a défendu comme "légitime" une telle taxe sur franceinfo.

La "fin de l'abondance" continue de faire débat. Dans son discours lors de la rentrée de LFI, Jean-Luc Mélenchon a critiqué de façon détournée les propos d'Emmanuel Macron : "Nous ne partageons pas cette méthode lamentable qui consiste à jouer sur la peur", a-t-il lancé. "Car la peur tétanise, durcit les cœurs, ferme les esprits." Sur RTL et LCI, Gabriel Attal a défendu un "discours de lucidité et de vérité" : "Je m'étonne même que ce constat puisse faire débat" estime le ministre.

Les rassemblements de la rentrée se poursuivent. Si les journées d'été d'EELV ont pris fin, le campus d'été du PS, les universités d'été du PCF et les amphis d'été de LFI se poursuivent dimanche. Du côté de LR, Laurent Wauquiez réunit ses soutiens pour gravir le mont Mézenc (entre la Haute-Loire et l'Ardèche), et David Lisnard fait de même à la butte Saint-Cassien à Cannes (Alpes-Maritimes).