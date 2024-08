Direct Nouveau Premier ministre : Emmanuel Macron a "un comportement d'autocrate", dénonce Manuel Bompard avant d'être reçu à l'Elysée

La pression monte avant des entretiens décisifs. Avant d'être reçu à 10h30 à l'Elysée avec les autres leaders du Nouveau Front populaire et Lucie Castets, vendredi 23 août, Manuel Bompard a dénoncé sur franceinfo le refus d'Emmanuel Macron de nommer Première ministre la candidate de la gauche : "C'est un comportement d'autocrate", dénonce le coordinateur national de La France insoumise. "Le président de la République doit accepter maintenant sa défaite aux dernières élections législatives". "En Amérique latine, on appelle ça un putsch, un coup d'Etat, un coup de force démocratique", avait lancé le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, plus tôt, sur TF1. Suivez notre direct.

Les Verts "déterminés comme jamais". Au micro de France Inter, la secrétaire nationale des Ecologistes s'est dite "optimiste" avant de se rendre à l'Elysée. Emmanuel Macron "décide de recevoir les forces dans l'ordre protocolaire et il nous reçoit en premier. Peut-être que ça veut dire qu'il reconnaît enfin le résultat de l'élection", s'est notamment félicitée Marine Tondelier. La candidate que les Verts et l'ensemble du NFP ont choisie pour Matignon, Lucie Castets, a adressé une lettre adressée aux Français jeudi, où elle propose de trouver une "manière de gouverner inédite sous la Ve République".

Une série d'entretiens à partir de 10h30. Emmanuel Macron a convié tous les présidents de groupes à l'Assemblée et au Sénat, et les chefs des partis représentés au Parlement, entre vendredi et lundi. Les leaders du NFP seront accompagnés de Lucie Castets, leur candidate au poste de Première ministre, à 10h30 vendredi. Les représentants du camp présidentiel sont conviés à 13 heures et ceux de la droite opposée au ralliement au RN, notamment Laurent Wauquiez, à 15h30. Marine Le Pen et Jordan Bardella, puis Eric Ciotti, seront reçus lundi matin.

Emmanuel Macron nommera un Premier ministre "dans le prolongement de ces consultations". C'est ce qu'a fait savoir l'Elysée à la presse, vendredi 16 août. Pour l'instant, le président ne déroge de ses propos exprimés dans sa lettre envoyée aux Français le 10 juillet, dans laquelle il appelait les forces politiques à s'entendre. Il a également rejeté la candidature de Lucie Castets dès sa nomination par le NFP le 23 juillet.

Une Assemblée nationale morcelée sans majorité évidente. Le second tour des élections législatives du 7 juillet a accouché d'un hémicycle où aucun parti n'a atteint la majorité absolue de 289 sièges. Les partis du NFP sont en tête avec 193 sièges, suivis par l'ex-majorité présidentielle (166 sièges), le RN et ses alliés ciottistes (142) et Les Républicains (47). Une configuration qui complique grandement la mise en place d'une coalition.