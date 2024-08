Direct Recherche d'un gouvernement : Lucie Castets dénonce "un déni de démocratie", les écologistes et le PS boycottent les nouvelles consultations à l'Elysée

Toujours en quête d'un Premier ministre, Emmanuel Macron doit ouvrir, mardi 27 août, un "nouveau cycle de consultations". Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a confirmé, sur France 2, qu'il boycotterait le rendez-vous, refusant d'être "complice d'une parodie de démocratie" après que le chef de l'Etat a écarté l'hypothèse de nommer un gouvernement issu du Nouveau Front populaire. La secrétaire générale des Ecologistes, Marine Tondelier, a fait savoir, sur franceinfo, qu'elle n'irait pas non plus. Suivez notre direct.

Lucie Castets, en "colère", dénonce "un déni de démocratie". La candidate du NFP à Matignon, invitée de France Inter, déplore que "le président a attendu au moins un mois avant d'entamer ces discussions, et là, on dit au Français : 'Vous vous êtes déplacés, mais ça ne vaut rien'", ajoute-t-elle. "La démocratie ne signifie rien aux yeux du président", fustige-t-elle. "On ne retournera pas [à l'Élysée] s'il ne s'agit pas d'avancer pour trouver une solution pour sortir la France de son immobilisme actuel", prévient-elle.

Un casting retouché pour les nouvelles consultations. Espérant débloquer la situation et en recherche de "stabilité institutionnelle", le chef de l'Etat veut continuer à échanger mardi avec les responsables des partis, mais aussi avec "des personnalités se distinguant par l'expérience du service de l'Etat et de la République", a-t-il fait savoir lundi soir.

Olivier Faure n'ira pas à l'Elysée. "Ce communiqué du président de la République était proprement lunaire", a commenté le patron du PS Olivier Faure, invité des "4 Vérités". "Comment peut-on en arriver à un tel déni démocratique ?", a-t-il ajouté, menaçant de censurant tout gouvernement qui ne serait pas de gauche. Il affirme ne pas souhaiter que les socialistes soient "les supplétifs d'un macronisme finissant".

Marine Tondelier dénonce une "dérive illibérale". La secrétaire générale des Ecologistes estime sur franceinfo qu'"on est en train de se faire voler cette élection et on nage en pleine dérive illibérale". "Si un président d'extrême droite faisait la même chose depuis six semaines, tous les observateurs crieraient au scandale", a-t-elle encore déploré.

Une motion de destitution LFI à venir ? La France insoumise a annoncé, lundi, qu'une motion de destitution d'Emmanuel Macron "sera présentée par les députés insoumis au bureau de l'Assemblée nationale" et que "toute proposition de Premier ministre autre que Lucie Castets fera l'objet d'une motion de censure". A l'instar de Marine Tondelier et du communiste Fabien Roussel, les "insoumis" appellent à "des marches pour le respect de la démocratie".