DIRECT. Les députés se prononcent sur la réforme de l'assurance-chômage avant de s'attaquer au budget

Voici l'heure du point sur l'actualité de la mi-journée.

• #CARBURANT La grève est reconduite chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil. On vous présente les leviers du gouvernement pour sortir de la crise et on suit la situation en direct.

• #COVID_19 L'ex-Premier ministre Edouard Philippe est convoqué le 24 octobre devant les juges d'instruction de la Cour de justice de la République (CJR) pour une éventuelle mise en examen dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19.

• #UKRAINE De nouveaux bombardements russes ont touché la région de Lviv. "Une infrastructure critique" a laissé un tiers de la ville privé d'électricité, annonce le maire. Suivez notre direct.

• #RUGBY Le directeur général de la Coupe du monde de rugby 2023, Claude Atcher, a été révoqué. Il avait été mis à pied à titre conservatoire fin août en raison "de pratiques managériales alarmantes".

• #IRAN Cinq Français au total sont retenus à l'heure actuelle en Iran, annonce la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, qui appelle à leur "libération immédiate".