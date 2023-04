DIRECT. Finale de la Coupe de France : ne pas interdire la manifestation autour du Stade de France "paraîtrait irresponsable", estime le préfet de police de Paris

Ce qu'il faut savoir

Un contexte politique tendu. Le préfet de police de Paris a défendu, samedi 29 avril, sa décision d'interdire un rassemblement syndical aux abords du Stade de France pour la finale de la Coupe de France de football, à laquelle assistera Emmanuel Macron comme chaque années. Mais les opposants à la réforme des retraites ont décidé de s'emparer de ce rendez-vous sportif pour faire entendre leurs revendications. "Mon job, c'est de prévenir les troubles à l'ordre public et je considère que ce rassemblement est susceptible de générer des troubles à l'ordre public", a déclaré Laurent Nuñez sur RMC. L'arrêté d'interdiction a été pris en raison notamment du "flux de spectateurs énorme" avec "78 000 personnes" attendues au Stade de France, a précisé le préfet de police. "Ça paraîtrait assez irresponsable de laisser se dérouler ce type de manifestation le jour d'un grand match à risque", a-t-il déclaré. Suivez notre direct.

Un match sous haute tension sur fond de contestation contre la réforme des retraites. Alors qu'Emmanuel Macron a prévu d'assister à la finale de la Coupe de France, des syndicats de Seine-Saint-Denis envisagent de distribuer cartons rouges et sifflets en amont du match, pour les utiliser à la 49e minute, mais leur rassemblement a été interdit aux abords du Stade de France par la préfecture de police de Paris. Celle-ci a également demandé à la Fédération française de football d'organiser la remise du trophée en tribunes et non sur le terrain.

Un recours contre l'interdiction de distribuer des tracts. "La CGT a déposé un recours pour dénoncer" l'interdiction de distribution de tracts, a déclaré, vendredi soir, sur franceinfo, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Selon elle, les sifflets et les cartons rouges sont une action symbolique pour "montrer que cette réforme des retraites ne passe toujours pas". Pour contrer cette interdiction, Sophie Binet "appelle les spectateurs du match à arriver avec leur sifflet et leur carton rouge". "Je vois qu'on met les moyens de l'Etat au service du déni présidentiel", a réagi le premier secrétaire du PS Olivier Faure, vendredi sur franceinfo. "Fort heureusement pour la démocratie, les Français trouvent toujours des moyens pour s'exprimer", a-t-il ajouté.

Des manifestations contre le projet de loi sur l'immigration. Alors que la Première ministre a annoncé, mercredi, le report à l'automne du projet de loi sur l'immigration, jusqu'ici défendu avec ardeur par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, les opposants à ce texte ont tout de même prévu de manifester dans plusieurs villes tout au long de la journée de samedi. Des rassemblements sont prévus à Gap, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Rennes... et à Paris, d'où une manifestation partira place de la République.

Un an après sa création, la Nupes cherche un second souffle. Les dirigeants des formations de la Nupes (LFI, EELV, PS, PCF, Générations) doivent se réunir dans la semaine du 1er mai pour commencer à écrire l'acte 2 de l'alliance née début mai 2022 après l'échec de la gauche, alors divisée, à la présidentielle. Le défi des élections européennes et d'une potentielle liste commune, loin de faire l'unanimité, se profile pour la Nupes.