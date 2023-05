DIRECT. Elisabeth Borne reçoit les syndicats à Matignon pour tenter de "renouer un dialogue apaisé et constructif"

Ce qu'il faut savoir

Retour à la table des discussions. Plus d'un mois après sa dernière rencontre avec l'intersyndicale, Elisabeth Borne s'entretiendra, mardi 16 et mercredi 17 mai, les responsables des cinq principaux syndicats lors d'entretiens bilatéraux à Matignon. Le syndicat FO sera reçu à 18h15, suivi de la CFDT à 19h30. La Première ministre a rendez-vous mercredi avec la CFE-CGC, la CFTC et la CGT. L'exécutif souhaite "renouer un dialogue apaisé et constructif", sans imposer d'"ordre du jour précis" aux partenaires sociaux. Les syndicats entendent quant à eux maintenir la pression contre la réforme des retraites. Suivez notre direct.

Un an à Matignon. La journée d'Elisabeth Borne sera également marquée par le premier anniversaire de sa nomination à la tête du gouvernement. Un poste qu'elle ne se voit pas quitter : "Je veux continuer à agir pour les Français", a-t-elle confié à franceinfo. "Je suis très fier d'avoir nommé Elisabeth Borne il y a un an", a de son côté salué Emmanuel Macron lundi sur TF1.

Emmanuel Macron récuse toute forme de "mépris". "Cette réforme, je l'assume", a de nouveau assuré lundi le chef de l'Etat lors de son interview sur TF1, tout en défendant un texte "nécessaire pour garantir l'équilibre de nos comptes et l'avenir de nos enfants". "Quand on a du mépris, on s'en fiche. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Le vrai mépris, c'est ça", a-t-il estimé.

Des baisses d'impôts pour "les classes moyennes". Emmanuel Macron a annoncé vouloir "concentrer" deux milliards d'euros de baisses d'impôts sur "les classes moyennes" d'ici 2027, "quand la trajectoire budgétaire le permettra dans ce quinquennat". Le chef de l'Etat n'a toutefois pas précisé les mesures envisagées.