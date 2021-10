DIRECT. Covid-19, prix des carburants... Suivez le compte rendu du Conseil des ministres de Gabriel Attal

Alors que l'exécutif est attendu sur la question de la hausse de prix des carburants depuis la semaine dernière et que la prolongation du pass sanitaire est débattue à l'Assemblée nationale, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'exprime à la sortie du Conseil des ministres, mercredi 20 octobre. Face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement fera des annonces "ce mercredi soir ou ce jeudi", a appris franceinfo de source gouvernementale.

Mardi, Gabriel Attal a assuré que le gouvernement annoncerait un dispositif "simple, juste et efficace" pour aider les Français à faire face à la hausse des prix des carburants. Et le secrétaire d'Etat de préciser : "On est en train d'y travailler, toutes les pistes sont sur la table. Il y a la question des taxes, et la question d'un chèque, d'une aide spécifique pour les personnes qui utilisent leur voiture et qui subissent cette augmentation."