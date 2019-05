Européennes : une candidate de Debout la France accuse un chauffeur de VTC sourd et muet de "radicalisme islamique", avant de s'excuser

"#Islamisation Voilà le chauffeur du Kapten qui m’a emmenée ce matin à la gare. En + Il a prévenu par écrit qu’il était sourd et muet (c’est le ramadan)", a écrit Nadedja Silania sur Twitter, avant de supprimer son message et de présenter ses excuses.

Des messages qui ne passent pas, à une semaine des élections européennes. La candidate du mouvement souverainiste Debout la France Nadejda Silania, numéro 8 sur la liste menée par Nicolas Dupont-Aignan pour le scrutin du dimanche 26 mai, a provoqué l'indignation d'internautes en fin de semaine, après avoir accusé un chauffeur de VTC sourd et muet de "radicalisme islamique", a relevé le HuffPost, samedi.

"#Islamisation Voilà le chauffeur du Kapten qui m’a emmenée ce matin à la gare. En + Il a prévenu par écrit qu’il était sourd et muet (c’est le ramadan) Heureusement il n’était pas aveugle", a écrit Nadedja Silania sur Twitter, tout en publiant une photo non floutée du chauffeur ainsi que de son véhicule. Sur cette deuxième photo, une pancarte précisant que l'homme est malentendant et muet est clairement visible.

Dans un deuxième tweet, lui aussi supprimé, la candidate de Debout la France explique qu'elle a écrit à Kapten, le service de VTC pour lequel ce chauffeur travaille. "Pas de réponse bizarrement. Radicalisme islamique sur le lieu de travail", dénonce-t-elle.

"Je reconnais m'être trompée"

Après les réactions indignées d'internautes, dénonçant des propos handiphobes et islamophobes, Nadedja Silania a présenté ses excuses sur le réseau social.

"J'ai supprimé mon tweet. Je reconnais m'être trompée et ne pas avoir vu l'appareil auditif", assure-t-elle. "Je m'en excuse très sincèrement et regrette ce que j'ai écrit. Je respecte profondément les personnes en situation de handicap."

La candidate de Debout la France explique, dans un deuxième message, que "ce n'est pas la première fois qu'un chauffeur en tunique ne veut pas me parler". "Je voulais dénoncer la dégradation de la condition des femmes, rabaissées par des islamistes. C’est pourquoi j’ai réagi à chaud, j’ai commis une injustice à l'égard de cet homme", poursuit-elle.

