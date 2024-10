Crise démocratique : "Les Françaises et les Français ont le sentiment qu'il n'y a rien de nouveau", estime Aymeric Caron

Invité de franceinfo, le député apparenté La France insoumise, Aymeric Caron, tente d'expliquer la crise démocratique dont fait état "Le Figaro" dans ses colonnes ce vendredi 25 octobre.

Le fossé se creuse entre la classe politique et les Français. "Le grand coup de fatigue démocratique", titre Le Figaro ce vendredi 25 octobre, pointant une "crise de confiance" qui "s'amplifie". Pour en parler, Aymeric Caron est l'invité de franceinfo. Le député de Paris apparenté à LFI a fondé son propre parti en 2022, la Révolution écologique pour le vivant (REV), et "assume" de prôner une "utopie".

"Les grandes idées politiques ont été portées par des utopistes"

"On considère que l'une des explications de la crise de confiance en politique aujourd'hui est que les Françaises et les Français ont le sentiment qu'il n'y a rien de nouveau", explique Aymeric Caron.

L'élu et militant écologiste et antispéciste précise que lui et ses collègues de la REV ont "à cœur d'aller très loin dans (leur) propositions". "Le rêve, l'utopie, ce ne sont surtout pas des mots qu'il faut bannir du langage politique", ajoute-t-il. "Au contraire, les grandes idées politiques ont toujours été portées par des utopistes", souligne Aymeric Caron.

