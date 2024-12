Censure du gouvernement : les impôts sur le revenu vont-ils augmenter ?

Selon le gouvernement Barnier, près de 400 000 ménages supplémentaires paieront l'impôt sur le revenu l'année prochaine, faute d'adoption du projet de budget 2025. Une conséquence possible mais qui pourra être corrigée.

Votre impôt pourrait-il augmenter ? En théorie et selon le gouvernement, 17,6 millions de Français devraient voir leurs impôts augmenter et 380 000 foyers deviendraient imposables. Mais en réalité, les mensualités prélevées à la source ne bougeront pas ces prochains mois. "En début d’année, le taux restera le même. Mais à partir de la déclaration de revenu, entre mai et juin 2025, le fisc pourra ajuster le taux d’imposition moyen et cela s’appliquera sans doute en août ou en septembre 2025", explique Éric Pichet, professeur de fiscalité.

Redéfinir les barèmes

Pourtant, rien n’est encore sûr. Tout dépendra du nouveau budget que proposera le nouveau gouvernement en début d’année et qui pourrait redéfinir les barèmes d’imposition. Il faudra ainsi attendre la nomination du nouveau Premier ministre et sa proposition du budget pour connaître les répercussions sur les taux d’imposition.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.