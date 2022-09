Corps diplomatiques : Emmanuel Macron défend sa réforme controversée devant les ambassadeurs

"Cette réforme est bonne pour le Quai d'Orsay", assure Emmanuel Macron. Le président de la République a défendu, jeudi 1er septembre, devant les ambassadeurs français sa réforme controversée de la haute fonction publique, à l'origine d'un mouvement de contestation inédit chez les diplomates. Il a estimé qu'elle permettrait d'avoir une diplomatie "plus agile, plus experte, plus forte".

Cette réforme prévoit la "mise en extinction" des deux corps historiques de la diplomatie d'ici la fin 2023 et la création d'un nouveau corps de l'Etat. Les hauts fonctionnaires ne seront plus rattachés à une administration spécifique et pourront en changer en cours de carrière. Emmanuel Macron a par ailleurs rappelé qu'en 2023 le nombre d'emplois augmenterait "pour la première fois depuis trois décennies" au ministère des Affaires étrangères et que la hausse des moyens financiers allait se poursuivre.

Le projet a suscité l'inquiétude et la colère de nombreux diplomates, y compris parmi les hauts cadres, estimant ne pas être "interchangeables", et s'inquiétant d'une perte de professionnalisation et de prestige de la diplomatie française, troisième réseau mondial derrière les Etats-Unis et la Chine. La réforme avait entraîné une grève, rarissime, au Quai d'Orsay, en juin dernier. Et une association "diplomates de métier", comprenant notamment d'anciens ministres opposés à la réforme, a été créée mercredi.