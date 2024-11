Congrès des maires de France : "On nous demande toujours plus, et on a de moins en moins les moyens pour le faire", déplore Vincent Jeanbrun, ex-maire de L'Haÿ-les-Roses.

Les élus se réuniront à l’occasion du congrès des maires de France, mardi 19 novembre. Entretien avec Vincent Jeanbrun, député du Val-de-Marne et ancien maire de L'Haÿ-les-Roses.

Vincent Jeanbrun, député du Val-de-Marne et ancien maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), évoque sur le plateau de Franceinfo, lundi 18 novembre, le mal-être croissant des édiles. Après que son domicile personnel a été attaqué à la voiture-bélier lors des émeutes de 2023, il avait pris la parole pour dénoncer les violences. "[La situation] est pire aujourd’hui. Je suis désormais député, parlementaire, et je discute avec tous les maires que j’ai l’honneur de représenter au Parlement, et le message est toujours le même : on n’en peut plus, on est usé", confie-t-il.

L’effort budgétaire n’est "plus tenable"

"On nous demande toujours plus, et on a de moins en moins les moyens pour le faire", poursuit Vincent Jeanbrun. Selon lui, l’effort budgétaire demandé par l’État n’est "plus tenable". "Parce qu’à la fois, on punit celui qui a bien géré sa commune (…) et deuxièmement, on voit bien qu’arrive un moment où le seul amortisseur social est la collectivité locale avec ses services publics de proximité. Elle doit être défendue, et non pas affaiblie", justifie-t-il, espérant que le "gouvernement sera à l’écoute" à l’issue du congrès des maires de France.

Retrouvez l'intégralité de l’interview dans la vidéo ci-dessus.